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В британском Минобороны назвали 2025 год критическим для войны на Украине

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Россия продолжает наступать на востоке Украины, ситуация на линии фронта очень нестабильная, 2025 год станет критическим для конфликта, заявил в Палате общин замглавы Минобороны Великобритании Люк Поллард.

"Согласно последним данным военной разведки, линия фронта остается нестабильной... Российские войска продолжают проводить атаки и наступать в нескольких местах вдоль фронта на востоке Украины и развивают успех в последние месяцы", - сказал он.

Он заверил, что Великобритания будет оказывать поддержку Украине столько, сколько потребуется.

Поллард напомнил, что Британия уже предоставила Украине 12,8 млрд фунтов стерлингов помощи и остается ведущим донором военной техники.

"Великобритания будет предоставлять 3 млрд фунтов стерлингов военной помощи каждый год до тех пор, пока это будет необходимо Украине", - сказал он.

Великобритания Минобороны Украина Люк Поллард
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