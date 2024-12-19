Поиск
Важно
Прямая линия с Владимиром Путиным. Главное

Лондон и его союзники в январе начнут поставлять Киеву десятки тысяч БПЛА

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Возглавляемая Великобританией и Латвией коалиция стран, которые занимаются совместными закупками БПЛА для Киева, в январе начнут передачу Украине десятков тысяч дронов, заявил в Палате общин замглавы британского Минобороны Люк Поллард. Его цитирует пресс-служба министерства.

"Я могу подтвердить, что в январе произойдет заметное изменение ситуации, когда мы начнем поставку десятков тысяч беспилотных летательных аппаратов в рамках коалиции, которую Великобритания возглавляет вместе с норвежскими и латвийскими партнерами", - сказал замминистра.

Кроме того, Поллард сообщил, что новый пакет помощи Украине почти на $285 млн, о котором стало известно ранее в четверг, будет включать выделение около $233 млн на закупку "ключевого военного оборудования" через Международный фонд для Украины, управляемый Лондоном. В частности, эти средства пойдут на закупку систем ПВО и оборудования к ним, а также "на укрепление боевой мощи ВМС Украины, в том числе на передовые разведывательные БПЛА, беспилотные надводные аппараты последнего поколения, БПЛА для обезвреживания мин и барражирующие боеприпасы".

Оставшиеся средства пойдут на поставку систем радиоэлектронной борьбы с дронами, "а также респираторов и оборудования для защиты украинских военнослужащих на поле боя".

В ночь на 19 декабря стало известно, что Великобритания в 2025 году направит Украине дополнительный многомиллионный пакет военной помощи.

По словам министра обороны Джона Хили, речь о "новом пакете на сумму 225 млн фунтов стерлингов ($284,6 млн)". Хили уточнил, что Лондон предоставит Киеву больше средств ПВО и радиоэлектронной борьбы, а также беспилотников и боеприпасов для военно-морских сил страны.

Великобритания Минобороны Украина Латвия Джон Хили Люк Поллард
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

США сделали исключения из санкций против "Газпромбанка" для Будапешта

Bloomberg сообщил о поисках G7 способов ужесточить "потолок цен" для нефти из России

Bloomberg сообщил о поисках G7 способов ужесточить "потолок цен" для нефти из России

Песков объяснил реакцию Зеленского на предложение "дуэли" с "Орешником"

Убийство в парламенте Абхазии произошло во время обсуждения борьбы с майнингом

В Абхазии один депутат погиб, другой ранен в результате стрельбы у парламента

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5578 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне10 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии115 материалов
Путин: "Прямая линия - 2024"Путин: "Прямая линия - 2024"54 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2064 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });