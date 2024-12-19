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Пашинян назвал конструктивной позицию Армении по роспуску Минской группы ОБСЕ по Карабаху

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Ереван конструктивно относится к идее роспуска Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахской проблемы, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян госинформагентству "Арменпресс".

"Конструктивная", - ответил он на вопрос, какова позиция Армении относительно идеи роспуска Минской группы ОБСЕ.

"Мы понимаем позицию, согласно которой, если конфликта нет, то какой смысл в существовании формата, занимающегося разрешением конфликтов. Но мы также хотим убедиться, что Азербайджан подходит к этому вопросу с той же логикой, и что его устремления, скажем, по развитию дискурса по так называемому "Западному Азербайджану", не заключаются в реализации агрессивной политики в отношении территории Республики Армения", - сказал премьер.

17 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью ВГТРК назвал одним из условий для подписания мирного соглашения с Арменией ликвидацию Минской группы ОБСЕ.

"Поскольку этот вопрос решается консенсусом, без согласия Армении это сделать формально невозможно. Хотя Минская группа ОБСЕ уже давно не функциональна, но формально она существует. И наш вопрос заключается в том, что если Армения признала Карабах частью Азербайджана, а Минская группа была создана для решения карабахского вопроса, то зачем она нужна? Нежелание Армении вместе с нами обратиться в ОБСЕ по ликвидации Минской группы ОБСЕ говорит о том, что планы реваншистов достаточно серьезны", - заявил Алиев.

Пашинян заявил также в интервью, что "разговорами о так называемом "Западном Азербайджане" официальный Баку хочет объективизировать территориальные претензии к Республике Армения, которые зафиксированы в Конституции Азербайджана".

"Если это не так, и мы ошибаемся в своих представлениях, то под "Западным Азербайджаном" следует понимать Казахский, Товузский, Агстафинский, Гедабейский, Дашкесанский, Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Зангеланский районы. Поэтому возвращение людей туда - это внутреннее дело Азербайджана, и правительству Армении здесь нечего делать и обсуждать, кроме тех вопросов, которые оно уже обсуждает с Азербайджаном. Я имею в виду установление нормальных отношений, которые обеспечат, в том числе, безопасность западных границ Азербайджана и восточных границ Армении", - заявил премьер-министр Армении.

Азербайджан Армения Ильхам Алиев Карабах Никол Пашинян ОБСЕ
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