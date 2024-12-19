Ереван призвал не усматривать в реформе армянской армии угрозу Баку

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Армения не находится в состоянии гонки вооружений с какой-либо страной, приобретение Ереваном вооружения не угрожает Азербайджану, заявил госинформагентству "Арменпресс" премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Армения не находится в состоянии гонки вооружений с какой-либо страной, мы приобретаем вооружение исключительно для защиты границ и территориальной целостности Армении, то есть в целях обороны, и наши цели прозрачны", - сказал он.

По его словам, "нам пытаются сказать, что в оборонительных целях мы должны приобретать оборонительное вооружение".

"Но оборонительными средствами организовать оборону невозможно. Допустим, Армения заимеет сверхоснащенные системы ПВО и РЭБ. А чем она должна защищаться от наземных атак? Конечно артиллерией, конечно, ракетами, конечно, другими средствами поражения. Азербайджан тоже приобретает необоронительное вооружение. Это означает, что он проводит реваншистскую политику?", - отметил премьер-министр.

Он заявил, что согласно всем международным нормам, Республика Армения имеет право обладать вооруженными силами и обязана защищать своих граждан, в том числе от возможных внешних угроз.

"Реформирование армии - наше легитимное право. Является ли это угрозой для Азербайджана? Нет, потому что мы ясно признали и признаем территориальную целостность и суверенитет Азербайджана на территории Советского Азербайджана и ожидаем, что Азербайджан, как и мы, не давая повода для интерпретаций, признает территориальную целостность Республики Армения, в соответствии с достигнутыми нами договоренностями, и воздержится от политики угроз", - сказал Пашинян.

Премьер Армении напомнил, что предложил Азербайджану создать двусторонний механизм взаимного контроля над вооружениями. "Но Азербайджан пока на все это не реагирует, а разница между военными бюджетами Армении и Азербайджана уже в три раза в пользу Азербайджана. На этом фоне обвинять нас в том, что мы вооружаемся, по меньшей мере, несправедливо", - заявил он.

Пашинян отметил также: "Я могу гарантировать, что у Армении нет намерения, цели и плана напасть на Азербайджан, и она не пойдет по этому пути. Если у Азербайджана нет намерения нападать на Армению, то вероятность эскалации в регионе равна нулю".

В интервью ВГТРК 18 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что процесс вооружения Армении идет очень быстро. Он подчеркнул, что за вооружением Армении стоят Франция, Индия и США, причем, в Вашингтоне не признают этих поставок, "хотя Азербайджан отследил американские военно-транспортные самолеты в армянских аэропортах".

Алиев считает, что "несмотря на то, что большую часть вооружений Запада Армения получает либо бесплатно, либо в кредит, ну, который, естественно, потом будет списан, но даже в этом случае они гонку вооружений с нами не выдержат".

Алиев добавил, что оружие, которое правительство Франции поставляет Армении, это наступательное вооружение, смертоносное, и оно представляет практическую угрозу для Азербайджана.