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Ереван ждет ответа Баку на предложение возобновить железнодорожное сообщение

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - В Ереване ждут реакции Баку на предложение о возобновлении железнодорожного сообщения между Арменией и Азербайджаном, заявил агентству "Арменпресс" премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"По нашей оценке, мы нашли решение, как возобновить железнодорожное сообщение, которое было бы полностью приемлемо и для Армении, и для Азербайджана. Предложение этого решения в письменном виде мы отправили Азербайджану и ждем его положительной реакции. Когда эта реакция будет получена, необходимо будет быстро подписать договор и приступить к строительству железной дороги", - сказал он.

Он также отметил, что регламенты делимитационных комиссий в Армении и Азербайджане ратифицированы, "а это значит, что процесс делимитации должен продолжаться".

"Я думаю, что делимитационные комиссии соберутся в ближайшее время, чтобы обсудить, в какой части границы мы готовы продолжить делимитацию. Мы здесь настроены на конкретную, конструктивную работу", - заявил Пашинян.

Азербайджан Армения Никол Пашинян
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