Завершен процесс перехода золотого рудника Кумтор в собственность Киргизии

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Золоторудное месторождение Кумтор перешло в собственность Киргизии, сообщила в пятницу пресс-служба президента республики.

"Сегодня, 29 июля, в посольстве Киргизии в Великобритании состоялась процедура обмена документов, подтверждающих процесс перехода золоторудного месторождения Кумтор в собственность республики", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на территории посольства Киргизии в присутствии международных юридических представителей сторон и эскроу агента киргизскому послу в Великобритании Улану Джусупову был передан полный пакет юридических документов, включая все необходимые передаточные акты, доверенности и свидетельства для оформления полного перехода прав собственности на 100% акций компаний "Кумтор Голд Компани" и "Кумтор Оперейтинг Компани" в пользу ОАО "Кыргызалтын".

"Также были произведены все предусмотренные соглашением финансовые выплаты в пользу Киргизии", - отметили в пресс-службе.

Согласно достигнутому соглашению, месторождение Кумтор полностью переходит в собственность республики. При этом за Киргизией признается право собственности на золото, произведенное на руднике с 15 мая 2021 года.

Кроме этого, Centerra Gold Inc. выплачивает дивиденды в размере около $11 млн. Также согласована единовременная выплата канадской компанией киргизской стороне в размере $50 млн. Киргизии также переходит управление над Рекультивационным фондом по руднику Кумтор - объемом около $53 млн, которые будут перечислены на спецсчет в одном из киргизских банков.

Помимо этого, Centerra Gold Inc. прекращает все судебные процессы, инициированные против киргизской стороны: в США (прекращено 27 июля), Швеции и Канаде (28 июля направлены письма по отзыву исковых претензий).

О подписании соглашения Centerra Gold Inc. с "Кыргызалтыном" и правительством Киргизии 4 апреля этого года сообщил президент страны Садыр Жапаров.

Кумтор

Кумтор - один из крупнейших иностранных инвестиционных проектов Киргизии, на долю которого приходилось почти 60% выручки Centerra Gold Inc. в 2020 году. Канадская компания владела рудником и управляла им через дочернее ЗАО "Кумтор Голд Компании" в соответствии с соглашением от 2009 года с правительством.

В мае 2021 года власти Киргизии предъявили ЗАО "Кумтор голд компани", разработчику месторождения Кумтор, которое является одним из крупнейших в Центральной Азии, финансовые претензии на сумму более $3 млрд за нарушение экологического и налогового законодательства. Затем на руднике было введено внешнее управление.

Centerra Gold Inc. инициировала международный арбитраж, чтобы оспорить действия киргизского правительства, а "Кумтор голд компани" 31 мая подала заявление о банкротстве. Она заявила, что убытки от потери контроля над Кумтором оцениваются в $926,4 млн.