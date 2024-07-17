Киргизия разрешит иностранцам приобретать туристические объекты у Иссык-Куля

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон, который разрешит иностранцам приобретать в частную собственность туристические объекты в курортном регионе Иссык-Куль, сообщила пресс-служба главы государства.

Документ вносит изменения в закон "Об устойчивом развитии эколого-экономической системы "Иссык-Куль"". Теперь иностранным лицам и юрлицам будет можно приобретать объекты рекреации у озера, кроме земельных участков.

"При этом устанавливается, что земельные участки, используемые под объекты рекреации, предоставляются в срочное (временное) пользование в соответствии с порядком, определяемым кабинетом министров Киргизии", - уточнили в пресс-службе.