Делегация США провела переговоры с лидером "Хайят Тахрир аш-Шам" в Дамаске

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Делегация США во главе с помощником госсекретаря по делам Ближнего Востока Барбарой Лиф провела переговоры в Дамаске с лидером движения "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ, террористическая группировка, запрещенная в России) Ахмадом аш-Шараа (Абу Мухаммадом аль-Джулани), сообщает в пятницу портал Axios.

Об этом написал журналист Axios Барак Равид в соцсети X.

По словам неназванного представителя США, встреча оказалась "полезной и продуктивной".

В свою очередь телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на заявление Лиф сообщает, что по итогам переговоров планировалось провести пресс-конференцию, однако ее отменили по соображениям безопасности.

Ранее стало известно, что в Дамаск прибыли Лиф, бывший спецпосланник США по Сирии Дэниэл Рубинштейн и главный спецпосланник президента США по делам заложников Роджер Карстенс.

Они стали первыми американскими дипломатами, официально посетившими Сирию с 2012 года.