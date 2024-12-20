В Кишиневе планируют переговоры о вступлении в ЕС в 2025 году

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Молдавия рассчитывает на начало переговоров о вступлении в ЕС в 2025 году, при председательстве Польши в Европейском совете, заявила в пятницу вице-премьер по евроинтеграции Кристина Герасимова на встрече в Брюсселе с постпредом Польши при ЕС Агнешкой Бартоль.

Она выразила благодарность польским партнерам "за поддержку европейского пути Молдавии", подчеркнув твердую решимость "включения республики в европейскую семью".

"Польша с 1 января 2025 г. принимает на себя председательство в Европейском совете. По этому случаю мы поговорили о возможности начала переговоров по первому кластеру - в том, что касается основных ценностей, и как ускорить интеграцию в областях, которые принесут ощутимую пользу гражданам", - сообщила вице-премьер в соцсетях по итогам встречи.

Молдавия подала заявление о вступлении в Евросоюз 3 марта 2022 года. В июне 2022 года Молдавия и Украина получили статус кандидатов в члены ЕС, а 14 декабря 2023 года Совет Евросоюза принял решение о начале переговоров о вступлении в ЕС. На протяжении года проводится работа по подготовке к переговорам. Все это время ведется скрининг законодательства Молдавии по 33 кластерам.