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Президент Молдавии ставит задачу вступить в ЕС в течение четырех лет

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Президент Молдавии Майя Санду заявила, что страна должна вступить в Евросоюза в течение четырех лет, чтобы гарантировать себе мир, безопасность и процветание.

"Первое - мир и безопасность наших семей. Второе - стабильность и национальное единство. Третье - экономическое развитие и процветание. Нет никаких сомнений, что мир и свободу мы сможем обеспечить гораздо проще, вступив в ЕС. Там мы будем защищены в большой любящей семье. Поэтому мы должны работать день и ночь, чтобы вступить в ЕС, как можно быстрее. Не за 10-20 лет, а в ближайшие четыре года", - сказала Санду в своем послании парламенту, с которым выступила в четверг с трибуны законодательного собрания.

Молдавия подала заявление на вступление в ЕС 3 марта 2022 года, а в июне 2022 года получила статус кандидата на вступление в ЕС. Переговоры о вступлении страны в Евросоюз начались официально в июне 2024 года. Ранее власти республики заявляли о намерении завершить этот процесс до 2030 года.

Оппозиционный Блок коммунистов и социалистов во время выступления Санду в знак протеста покинул зал заседаний парламента.

Майя Санду ЕС Молдавия
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