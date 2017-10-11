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Самым популярным новостным сюжетом в соцсетях стало возвращение Саакашвили на Украину

"СКАН-Интерфакс" проанализировал инфоповоды из соцмедиа, ставшие первоисточником или частью крупных новостных сюжетов в СМИ

Самым популярным новостным сюжетом в соцсетях стало возвращение Саакашвили на Украину
Михаил Саакашвили по дороге на Украину
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Наиболее популярный сюжет в Facebook, в котором пользовательские сообщения стали основой для создания новостного сюжета в СМИ, был связан с возвращением на Украину лидера партии "Рух новых сил", экс-главы Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили и заявлениями о том, что он находится легально на территории этой страны (Саакашвили подробно информировал о происходящем в своем аккаунте в фейсбуке). Об этом свидетельствуют результаты анализа блогосферы, проведенные аналитиками системы "СКАН-Интерфакс".

Еще один крупный новостной сюжет был также связан с Украиной - используя комментарии в фейсбуке, СМИ освещали взрывы на складе боеприпасов под Винницей.

Крупный скандал, активно освещавшийся в СМИ, появился после публикации в аккаунте историка Юрия Пашолока сообщения о том, что на барельефе памятника Михаилу Калашникову в Москве размещена схема немецкой штурмовой винтовки. В итоге схема была с памятника убрана.

Наконец, в том числе из Facebook стало известно о том, что в отношении Алексея Учителя подан иск о защите чести и достоинства, а представляет истицу в суде депутат Госдумы Наталья Поклонская.

Из числа новостей, связанных с функционированием Facebook, активнее всего СМИ освещали два сюжета: "Facebook передаст конгрессу США данные о рекламе, оплаченной связанными с Россией фирмами" и "Россия будет вынуждена заблокировать Facebook, если тот не выполнит закон о персональных данных".

Суммарная упоминаемость Facebook в различных публикациях российских СМИ за сентябрь превысила 141 тыс.

На втором месте по количеству сгенерированных ссылок и инфоповодов - Twitter, более 81 тыс. Самый популярный новостной сюжет - смерть создателя Playboy Хью Хефнера, о которой сообщалось в твиттере журнала. Помимо этого журналисты использовали Twitter в освещении теракта в метрополитене в Лондоне и землетрясения в Мексике. Одним из самых популярных твитов за месяц в российских СМИ стала запись президента США Дональда Трампа "Северокорейский Ким Чен Ын - очевидно, сумасшедший, который совершенно спокойно относится к тому, чтобы убивать и морить голодом собственных людей. Ему предстоит пройти через такие испытаниями, с которыми он еще никогда не сталкивался".

Социальная сеть "ВКонтакте" упоминалась в сентябре в СМИ более 64 тыс. раз. Самый популярный новостной сюжет был связан с освещением конфликта создателя соцсети Павла Дурова и бывшего сотрудника компании Антона Розенберга. На втором месте по популярности и цитированию - сообщение мэра Москвы Сергея Собянина об увольнении в Ново-Переделкине главы и замглавы управы в ходе муниципальных выборов в Москве. Запись, входящая в топ по количеству ссылок СМИ цитировали записи Дурова, касающиеся данной ситуации. Помимо этого соцсеть использовалась как источник информации для освещения сюжета о стрельбе в подмосковной школе.

Четвертое место по числу ссылок и упоминаний - фотохостинг Instagram, 41 тыс. Самый популярный сюжет - публикация актером Ларсом Айдингером текста письма якобы от лица режиссера Кирилла Серебренникова. В нем, в частности, говорилось, что президент Украины Петр Порошенко предлагал Серебренникову возглавить один из украинских театров. Адвокат российского режиссера назвал данное письмо провокацией. Вторая по популярности публикация - сообщение оппозиционного политика Алексея Навального о его задержании (политик написал об этом в инстаграме). Третий по популярности сюжет - новость о смерти актрисы Стелла Барановской, о чем стало известно из инстаграма адвоката и телеведущей Кати Гордон.

Пятое место по числу ссылок и упоминаний - видеохостинг Youtube, более 34 тыс. Рост упоминаемости сервиса шел в основном за счет контекстных ссылок, касающихся конфликта бизнесмена Олега Тинькова и видеоблогеров "Немагия", размещавших ролики о бизнесмене. В топ видео, ставших инфоповодами, вошла запись встречи замглавы управы Ново-Переделкино Светланы Антоновой с представителями участковых избирательных комиссий, в ходе которой обсуждались подтасовки на выборах. После этого последовало увольнение Антоновой. Помимо этого крупный скандал в СМИ был связан с появлением ролика, на котором, как утверждалось, снят момент учений "Запад-2017" и непроизвольный пуск ракеты "воздух-земля" с вертолета "Ка-52" по зрителям. "Все сообщения в социальных сетях о залпах по толпе журналистов, большом количестве тяжелораненых - намеренная провокация или чья-то персональная глупость", - сообщили в ведомстве.

Теги: СКАН, Скан-Интерфакс, Интерфакс
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