Фигурант дела о взрыве в петербургском супермаркете признан невменяемым

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Обвиняемый по делу о взрыве в петербургском супермаркете "Перекресток" Дмитрий Лукьяненко признан невменяемым по итогам судебно-психиатрической экспертизы, сообщила "Интерфаксу" адвокат Елена Корнилова в понедельник.

"Это действительно так, однако с заключением по итогам экспертизы нас пока не знакомили", - сказала Корнилова, отвечая на вопрос о признании Лукьяненко невменяемым.

Во вторник Санкт-Петербургский городской суд рассмотрит вопрос о продлении ареста Лукьяненко. Адвокат фигуранта Корнилова ранее просила изменить ему меру пресечения на домашний арест или подписку о невыезде, в чем суд отказал.

Вечером 27 декабря 2017 года в "Перекрестке" на Кондратьевском проспекте в Петербурге сработало самодельное взрывное устройство. В результате взрыва пострадали 18 человек. По данным СКР, мощность взрывного устройства составила 200 граммов в тротиловом эквиваленте.

Возбуждено уголовное дело о теракте, обвинение предъявлено 35-летнему петербуржцу Лукьяненко. 31 декабря 2017 года Калининский районный суд города арестовал его до конца февраля. Фигурант обжаловал это решение, но не был отпущен из-под стражи.

Следствием установлено, что мужчина умышленно изготовил и заложил самодельное взрывное устройство. Недалеко от места взрыва он также спрятал две флэшки, на которых содержалась информация о причинах его поступка и фотографии бомбы.

На допросах Лукьяненко подтвердил причастность к организации и совершению преступления. Он заявил, что мотивом стала ненависть к организаторам и адептам психологических тренингов, которые он ранее посещал.