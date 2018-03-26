Пучков заявил о риске для жизни пожарных из-за неустойчивых конструкций ТЦ в Кемерове

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Спасатели, находящиеся на месте пожара ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, работают в условиях, связанных с повышенным риском, но угрозы зданиям, прилегающим к торговому центру, нет, сообщил глава МЧС Владимир Пучков.

"В настоящее время конструкции этого здания неустойчивы, поэтому наши ребята - пожарные, спасатели, кинологи - работают в сложнейших условиях, связанных с риском для жизни и здоровья. Это связано, в том числе и с риском обрушения конструкций", - сказал Пучков журналистам.

Вместе с тем он подчеркнул, что "специфика этого сооружения (торгового центра) такова, что все конструкции сложатся внутрь".

"Поэтому никакой угрозы прилегающим зданиям в настоящий момент не существует. Но реальная угроза для тех людей, которые осуществляют поисково-спасательную операцию, есть", - заявил глава МЧС.

По его словам, "провисание конструкций продолжается, тление завалов продолжается". Он добавил, что в некоторых "термоточках температура достигает 600-800 градусов, их проливка продолжается".

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове вспыхнул в воскресенье, 25 марта. Утром в понедельник в оперативном штабе сообщили о ликвидации открытого горения, однако полностью потушить пожар до сих пор не удается. Позже стало известно, что здание вновь задымилось.

"В настоящее время продолжаем дотушивание. К сожалению, в результате многослойных перекрытий в отдельных местах продолжалось тление завалов, сейчас оно перешло в активную фазу", - сказал глава МЧС России Владимир Пучков журналистам.

Число погибших в результате пожара в торговом центре Кемерове достигло 64 человек, сообщил Пучков. Ранее СКР официально подтверждал гибель 56 человек и сообщал о 44 пострадавших.

Утром полицейские сообщили, что нашли живыми пять человек из числа считавшихся пропавшими без вести на пожаре.