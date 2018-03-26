Опознаны тела 15 погибших в пожаре в Кемерове

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Тела 15 из 64 погибших в результате пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове опознаны. Об этом говорится в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале Следственного комитета в понедельник.

"Из 64 тел, обнаруженных на пожаре в торговом центре в Кемерове, на данный момент опознаны 15 погибших", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что следователи работают с родственниками погибших, процедура опознания продолжается.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове вспыхнул в воскресенье, 25 марта. Утром в понедельник в оперативном штабе сообщили о ликвидации открытого горения, однако полностью потушить пожар до сих пор не удается. Позже стало известно, что здание вновь задымилось.

"В настоящее время продолжаем дотушивание. К сожалению, в результате многослойных перекрытий в отдельных местах продолжалось тление завалов, сейчас оно перешло в активную фазу", - сказал глава МЧС России Владимир Пучков журналистам.

Он добавил, что в некоторых "термоточках температура достигает 600-800 градусов, их проливка продолжается".

Число погибших в результате пожара в торговом центре Кемерове достигло 64 человек, сообщил Пучков. Ранее СКР официально подтверждал гибель 56 человек и сообщал о 44 пострадавших.

Утром полицейские сообщили нашли живыми пять человек из числа считавшихся пропавшими без вести на пожаре.

Следственный комитет, как сообщалось ранее, начал допрос гендиректора кемеровского торгового центра.

Семьи жертв пожара в торговом центре в Кемерова получат по миллиону рублей, в случае если погибших двое - два миллиона рублей, сообщил губернатор Кемеровской области Аман Тулеев.