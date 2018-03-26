Опознаны 17 погибших в результате пожара в Кемерове

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Из 64 человек, погибших в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня", опознаны 17 человек, сообщил замглавы МЧС России Владлен Аксенов.

"На 18:00 местного времени 64 человека числятся погибшими, следственными органами проводятся мероприятия по установлению личностей погибших. На настоящий момент 17 - прошли процедуру опознания", - сказал Аксенов в понедельник на заседании оперативного штаба.

Он сообщил, что всего в результате чрезвычайной ситуации госпитализировали 12 человек в лечебные учреждения города, 40 человек после осмотра и оказания помощи направлены на амбулаторное лечение.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове вспыхнул в воскресенье, 25 марта. Утром в понедельник в оперативном штабе сообщили о ликвидации открытого горения, однако полностью потушить пожар до сих пор не удается. Позже стало известно, что здание вновь задымилось.

"В настоящее время продолжаем дотушивание. К сожалению, в результате многослойных перекрытий в отдельных местах продолжалось тление завалов, сейчас оно перешло в активную фазу", - сказал глава МЧС России Владимир Пучков журналистам. Он добавил, что в некоторых "термоточках температура достигает 600-800 градусов, их проливка продолжается".

Число погибших в результате пожара в торговом центре Кемерове достигло 64 человек, сообщил Пучков.

Утром полицейские сообщили, что нашли живыми пять человек из числа считавшихся пропавшими без вести на пожаре.

Следственный комитет, как сообщалось ранее, начал допрос гендиректора кемеровского торгового центра.

Семьи жертв пожара в торговом центре в Кемерова получат по миллиону рублей, в случае если погибших двое - два миллиона рублей, сообщил губернатор Кемеровской области Аман Тулеев.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по статьям "причинение смерти по неосторожности" (ст. 109 УК РФ), "нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" (ст. 219 УК РФ) и "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" (ст. 238 УК РФ), которое расследует Главное следственное управление Следственного комитета.