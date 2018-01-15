Устранением проблем с электроснабжением ангольского спутника займутся в апреле

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Специалисты РКК "Энергия" будут работать над устранением технических проблем на борту первого ангольского спутника Angosat после возвращения его в зону радиовидимости в апреле. Об этом сообщили "Интерфаксу" в РКК "Энергия".

Как сообщили "Интерфаксу" на предприятии космический аппарат Angosat, созданный в РКК "Энергия" по заказу Министерства телекоммуникаций и информационных технологий Республики Ангола, проходит запланированные лётные испытания.

"Ввиду высокой ответственности маневров на геостационарной орбите принято решение не осуществлять активного воздействия на космический аппарат до его возвращения в зону радиовидимости. Возобновление работ, связанных с проведением лётных испытаний космического аппарата Angosat, планируется в середине апреля 2018 года", - сказали в РКК "Энергия".

По его словам, на борту спутника были выявлены проблемы с электроснабжением.

"Поступающая со спутника телеметрия позволила выявить проблему в работе аппаратуры системы электроснабжения КА "Ангосат". Специалисты РКК "Энергия" завершают обработку имеющейся телеметрической информации и готовятся провести ряд тестов", - сказал представитель РКК "Энергия".

По его словам, в ближайшее время спутник, двигающийся вдоль геостационарной орбиты в западном направлении, покинет зону радиовидимости средств Центра управления полетом.

Angosat был выведен на орбиту ракетой "Зенит", которая стартовала с космодрома Байконур в 22:00 по Москве 26 декабря. После восьми минут штатного полета от ракеты отделился разгонный блок "Фрегат", который вывел спутник на расчетную орбиту в 06:55 по Москве 27 декабря. Позже стало известно, что с борта спутника перестала поступать телеметрия.

РКК "Энергия" признала потерю связи с аппаратом. С утра 27 декабря до вечера 28 декабря специалисты пытались установить связь с аппаратом на орбите.

Предприятие-изготовитель аппарата РКК "Энергия" сообщило 29 декабря, что с отказавшим спутником "Ангосат" удалось провести сеанс связи, получена новая телеметрическая информация, которая показывает, что все параметры бортовых систем аппарата в норме.

Космический аппарат был создан в РКК "Энергия" в интересах Анголы на основе новой служебной платформы, состоящей из компонентов российского производства, его масса составляет 1,647 тонны.