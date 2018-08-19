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Афганский президент объявил о перемирии с талибами

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Президент Афганистана Ашраф Гани объявил о перемирии в противостоянии с движением "Талибан" (запрещено в РФ) по случаю наступающего исламского праздника жертвоприношения и призвал талибов к взаимности.

"Так как мы приближаемся к празднику Эйд аль-адха (праздник жертвоприношения), мы объявляем о прекращении огня, которое вступит в силу завтра, в понедельник, ... и продлится до дня рождения пророка (20 ноября - ИФ) при условии, что "Талибан" ответит взаимностью", - написал он в твиттере.

Кроме того, афганский президент призвал руководство "Талибана" "приветствовать пожелания афганцев на долгий и прочный мир". "Мы призываем их подготовиться к мирным переговорам на основе исламских ценностей и принципов", - отметил Гани.

В июне президент Афганистана объявил об одностороннем недельном прекращении огня с талибами с 12 июня по 19 июня в связи с празднованием окончания месяца Рамадан, затем перемирие было продлено до 29 июня.

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Теги: Афганистан, Талибан

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