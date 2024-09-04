Глава Минприроды РФ: компании сейчас концентрируются на ГРР в нефтегазоносных районах и доразведуют месторождения

Александр Козлов рассказал о подходах к освоению недр и об изменениях на фоне переориентации поставок на азиатский рынок

Фото: пресс-служба Минприроды РФ

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Компании, добывающие полезные ископаемые, обеспечивают существенную долю поступлений в бюджет РФ. Изменения в геополитике и экономике не могут не сказываться на отечественном недропользовании - корректируются приоритеты в геологоразведке, добыче и переработке, пересматриваются параметры финансирования. Какие тенденции сформировались в недропользовании за последние два года, как они отражаются на физических объемах ГРР и как Россия намерена обеспечивать восполнение минерально-сырьевой базы, в интервью "Интерфаксу" в рамках Восточного экономического форума рассказал глава Минприроды Александр Козлов.

- За последние два года российская экономика существенно перестроилась. Насколько сильно за это время изменились приоритеты в подходах к освоению недр со стороны как государства, так и компаний?

- Основной приоритет не меняется - необходимо обеспечить технологический суверенитет страны. Поэтому в освоении минерально-сырьевой базы делаем упор на "высокотехнологическое" сырье. Во всем мире растет спрос на технологии, в том числе "зеленые". Нужны батарейные металлы, сырье для производства проводников, водородной и солнечной энергетики. Особые сплавы для производства компьютеров, медицинской, космической, атомной промышленности.

По данным российских экспертов, к 2050 году потребность в ниобии вырастет в три раза, в цирконии и вольфраме - в четыре раза, графите - в 11 раз, в литии - 80 раз. У нас богатейшая минерально-сырьевая база: 17 месторождений лития мирового класса, мы обеспечиваем 27% мирового производства платиноидов, контролируем 22% мировых запасов никеля, 13% кобальта, 15% титана, 12% вольфрама, 9% меди. В стране значительные запасы редкоземельных металлов. Нужно как можно быстрее запустить проекты по добыче и переработке необходимого для экономики сырья.

Для этого многое уже сделано. В 10 раз снижен налог на добычу полезных ископаемых для редких металлов. Отлицензированы крупнейшие месторождения лития в Мурманской области и Тыве, уже в следующем году компании готовы выйти на опытно-промышленное производство. Законодательно закреплен механизм понижения стартового платежа на аукционы на дефицитные виды сырья, по ним внедрен точечный механизм, который будет касаться только действительно важных объектов. В условиях лицензии предусматривается требование о запуске производства с высокой добавленной стоимостью, оно должно быть локализовано в России.

Кроме того, в последние два года переориентировали геологоразведочные работы за счет федерального бюджета на стратегические импортозависимые виды минерального сырья. В планах на 2023-2025 годы из 10 новых объектов геологоразведочных работ семь приходятся на стратегические дефицитные виды. По итогам планируется получить прирост прогнозных ресурсов: урана - 50 тыс. тонн, хромовых руд - 4,5 млн тонн, титана - 45 млн тонн, вольфрама - 60 тыс. тонн. В 2024 -2026 гг. из 10 новых объектов 4 приходятся на дефицитное сырье, по ним планируется прирост запасов категорий С1+С2 урана 15 тыс. тонн, титана - 2,5 млн тонн, циркония - 0,3 млн тонн и графита - 3,4 млн тонн.

- Минприроды видит какие-то новые тенденции в геологоразведке углеводородов на фоне длительного сдерживания добычи нефти и значительного сокращения экспорта газа?

- Однозначной тенденцией становится тот факт, что недропользователи сейчас концентрируют свои работы в районах с доказанной промышленной нефтегазоносностью и доразведуют ранее открытые месторождения.

Но задачи государства - обеспечить воспроизводство минерально-сырьевой базы и создавать поисковый задел на будущее. У страны огромные запасы нефти и газа, при этом значительные перспективные территории на углеводороды не изучены. Считаем важным увеличивать геологоразведку на таких территориях. Это Арктический шельф, Восточная Сибирь и Дальний Восток. Ещё одно направление - разведка и добыча трудноизвлекаемых запасов. Компании эту задачу понимают и готовятся здесь к началу нового инвестиционного цикла.

- В рамках сделки ОПЕК+ Россия добровольно сокращает добычу нефти - как этот факт отражается на недропользовании?

- Мы не видим существенного влияния сделки ОПЕК+ на доходы российского бюджета и работу компаний. Пользователи недр принимают решения об остановке скважин с невысокими показателями добычи, работающими на грани рентабельности.

- В связи с переориентацией поставок российского сырья на азиатский рынок насколько сильно сместились объемы геологоразведочных работ в восточную часть страны?

- По углеводородам большой интерес представляет Якутия, где за последние шесть лет открыто 11 месторождений, из них пять крупных. В регионе есть малоизученные перспективные территории. Согласно федеральному проекту "Геология: возрождение легенды" работы сосредоточены в центральной и северной частях Якутии вблизи крупной судоходной артерии - реки Лена. Это удобно для загрузки Северного морского пути и экспорта газа в Азиатско-Тихоокеанский регион. Таким образом, формируется новый минерально-сырьевой центр углеводородного сырья.

Минприроды работает над продлением федпроекта "Геология: возрождение легенды" до 2030 года, куда вносим большой объем геологоразведочных работ на углеводороды в Якутии. В перспективе это позволит загрузить нефте- и газопроводы "Восточная Сибирь - Тихий океан", "Сила Сибири", "Сила Сибири-2". И что самое важное - обеспечить газификацию городов и промышленных центров Сибири и Дальнего Востока.

По твердым полезным ископаемым - ставка на дальневосточные регионы. Считаем, что здесь самая высокая вероятность обнаружения крупных и экономически эффективных месторождений, тем более что и традиционно 65% инвестиций недропользователей в разведку по ТПИ приходится именно на Дальний Восток. Федеральный центр ежегодно не менее 40% от финансирования ТПИ выделяет именно на дальневосточные территории.

- Какие инициативы по стимулированию недропользования и ГРР поступают от компаний? Какие идеи прорабатывает Минприроды?

- Мы находимся в постоянном диалоге с компаниями-недропользователями. Предложений много, они касаются совершенствования лицензионных процедур, цифровизации госуправления, сокращения сроков экспертиз и согласований. Эти инициативы реализуются, только в прошлом году принято четыре блока поправок в закон "О недрах". Хотелось бы выделить два основных мотива.

Так, 1 сентября частные компании смогут заниматься региональным изучением недр. Основная мотивация компаний - возможность выбрать из изучаемой площади (обычно это от 2,5 тыс. до 6 тыс. кв. км) несколько участков под более детальные работы. Для твёрдых полезных ископаемых - это 3 участка по 100 кв. км. Это может быть как полностью частный проект, так и совместный с государственными учреждениями. Первые пилотные проекты планируем запустить уже в следующем году.

Кроме того, с 1 сентября можно передавать лицензии на геологическое изучение (без права добычи) между независимыми компаниями. Раньше для переоформления лицензии компании должны были быть корпоративно связаны (доля в уставном капитале, дочернее общество и иное). Лицензионный актив приобретался вместе с компанией. В результате корпоративная структура росла, отвлекая ресурсы. Новый механизм позволит гибче работать с лицензионными активами. Геологоразведочные компании смогут сосредоточиться на поиске и далее передавать результаты добычным.

Инициативу о свободном обороте поисковых лицензий Минприроды прорабатывало совместно с бизнесом. Интерес компаний - очень большой. После вступления закона в силу это можно будет оценить на практике, когда появятся заявки на переоформление лицензий.

- Каковы предварительные итоги выполнения плана по ВМСБ за 2024 год? Будут ли достигнуты цели, поставленные на год?

- В 2024 году в результате геологоразведочных работ за счет недропользователей открыто шесть небольших по запасам месторождений углеводородного сырья (пять нефтяных и одно газоконденсатное). Все месторождения открыты в Приволжском федеральном округе. В текущем году активная работа продолжается, общий прирост запасов в стране за первое полугодие составил: по жидким углеводородам по сумме всех категорий 47 млн тонн, по природному газу - 567 млрд куб. м.

По ТПИ обычно самые крупные приросты запасов мы фиксируем ближе к концу года. На сегодня получен значительный прирост запасов золота на месторождениях Якутии (+198 тонн), Красноярского края (+55 тонн) и Хабаровского края (+35 тонн). Всего с начала 2024 года геологи открыли 94 новых месторождения.

Ход геологоразведочных работ показывает, что плановые показатели по воспроизводству минерально-сырьевой базы на 2024 год, безусловно, будут достигнуты.

- Общие объемы геологоразведочных работ в России в физическом выражении имеют тенденцию к снижению. Как считаете - когда и при каких условиях этот показатель может перейти к росту?

- Если говорить об объеме финансирования геологоразведочных работ на УВС, то за последние 20 лет он увеличился более чем в 6,5 раз. В последние годы ежегодно это средняя величина в 315-330 млрд рублей. При этом основная доля финансирования приходится на недропользователей, доля федерального бюджета не превышает 5%.

Про физические объемы ГРР хочу сказать, что они стабилизируются. Среднегодовая сейсмика 2Д составляет 14-15 тыс. погонных километров, что позволяет готовить перспективные структуры в достаточном количестве. Сейсморазведка 3Д проводится в объеме 25-35 тыс. кв. км. Таким образом, выраженного снижения объемов ГГР на углеводороды за счет средств недропользователей не наблюдается.

Что касается ТПИ, то тут недропользователи из года в год показывают положительную тенденцию и в финансировании работ, и по физическим объемам. В 2024 году мы ожидаем рост вложений в ГРР до 92 млрд рублей (+20% относительно 2023 года). Планируется, что будет проведено буровых работ - до 7,4 млн погонных метров (+46%), горных работ - 23 млн куб. м (+46%).

При этом бюджетное финансирование сохранится примерно на текущем уровне относительно 2023 года, порядка 4,6 млрд рублей.

- В рамках проекта "Геология: возрождение легенды" отдельно готовилась программа изучения недр в СФО и ДВФО. Каковы ее приоритетные объекты?

- В качестве приоритета рассматривается группа перспективных объектов в Якутии, в том числе: на вольфрамовые руды в районе месторождения Агылкинское, на уран Эльконского рудного района, а также на алмазы на новых площадях в республике.

Также среди приоритетных урановые объекты в Бурятии, Забайкальском и Красноярском краях, медно-порфировые объекты в Хабаровском крае и Магаданской области, полиметаллические объекты в Тыве, Забайкальском и Алтайском краях.

Недавно мы завершили с Минэкономразвития согласование параметров финансирования реализации и экономических эффектов для государства. Теперь работаем с Минфином по параметрам финансирования.

- Планируется ли актуализация перечня минерально-сырьевых центров (МСЦ) в Арктике в связи с развитием Северного морского пути?

- Сейчас в Арктике действуют три МСЦ на углеводороды: в Ненецком АО (Приразломный) и в Ямало-Ненецком АО (Новый порт и Ямал СПГ). Готовятся ещё три МСЦ - Бованенково-Тамбейский и Арктик СПГ в ЯНАО, а также Восток-Ойл в Красноярском крае. Проектируется Обский МСЦ в ЯНАО.

В 2024 году мы пересмотрели границы существующих МСЦ и выделили новый центр - в Ханты-Мансийском АО. Также готовится газовый МСЦ в северной части Якутии с потенциальной транспортировкой УВС по Севморпути. Площадь территории превышает 500 тыс. кв. км. Идет первый этап региональной сейсмики, работы начаты на 5 участках. Дальнейшая сейсмика запланирована севернее, до устья реки Лены.

По ТПИ на данный момент в Арктике действуют 11 МСЦ, ресурсная база которых потенциально может обеспечить загрузку Северного пути.

- Каковы перспективы развития нефтегазовой провинции на севере Красноярского края? Подтверждаются ли бурением те огромные ресурсы, что были анонсированы ранее?

- Потенциал развития севера Красноярского края напрямую зависит от такого масштабного проекта, как "Восток Ойл". Сегодня оценка совокупных запасов проекта превышает 6 млрд тонн легкой, малосернистой нефти. По результатам геологоразведочных работ на проекте какого-либо отступления от заявленных ранее показателей не происходит. В ближайшей перспективе планируется ввести в промышленную разработку два первых месторождения проекта - это Пайяхское и Ичемминское.

В 2023 году в рамках региональных работ за счет средств федерального бюджета закончено бурение параметрической скважины Новоякимовская, которая расположена в 400 км на восток от Пайяхского месторождения.

Вскрыты продуктивные пласты ачимовской пачки, аналогичные отложениям Пайяхского месторождения. Это позволяет значительно увеличить перспективы этого региона. В настоящий момент проводятся испытания перспективных объектов в эксплуатационной колонне.

- На каких структурах Каспия в этом году будут буриться поисково-оценочные скважины?

- Глубокое бурение в Каспийском море в 2024 году не планируется. Только проведение геолого-геофизического оперативного анализа и обобщение результатов бурения и ГРР по лицензионным участкам в акватории Каспийского моря.

- Планируется ли в этом году поисково-оценочное бурение в акваториях северных морей?

- Да, в Карском море.

- Компании-недропользователи просят без конкурса какие-то новые газовые участки - в частности, на востоке страны, где идет интенсивное развитие?

- От компаний-недропользователей в последние годы не поступали инициативы о предоставлении участков недр с месторождениями газа на безаукционной основе. Компании наоборот принимают активное участие в аукционах, как в основной форме лицензирования новых участков.

- Насколько газовые компании сейчас вообще активны в проведении разведки месторождений с учетом избытка газа на внутреннем рынке? Переносятся ли программы бурения и разведки? По каким регионам это заметнее всего?

- Для того чтобы газовые компании адаптировали свои производственные циклы, действует постановление правительства "Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации", принятое в 2022 году.

В 2024 году возможно продление на четыре года сроков работ, связанных с лицензией на пользование недрами или техническим проектом разработки месторождения, включая геологоразведку по заявке недропользователей. Это касается компаний, которые совместно с другими недропользователями, где не менее чем 50% доли или общего количество голосов принадлежит одному и тому же лицу, добыли в 2022 году суммарно не менее 80 млрд куб. метров.

- Запасы газа на шельфе и суше Камчатки не оправдали ожидания. А разведка там продолжается? Есть ли надежды, что Камчатка когда-то сможет обеспечить себя своим газом?

- Собственные запасы газа на Камчатке на данный момент оцениваются как скромные. Правительство утвердило дорожную карту газификации региона за счёт поставок СПГ. У Камчатки достаточно других преимуществ для развития - это водные биоресурсы, и регион наращивает долю глубокой переработки рыбы.

Мне кажется, для Камчатки перспективная сфера - экологический туризм. Например, в прошлом году, благодаря перепрофилированию исследовательского судна "Профессор Хромов" состоялось десять круизных рейсов, в том числе и на Камчатку. В этом планируется уже 12, Южная Камчатка также включена в программу.

- Какова судьба законопроекта о вольном приносе? Было много разговоров о нем, но сейчас полная тишина в информпространстве...

- Разработчик законопроекта - Минвостокразвития. В прошлом году документ принят Госдумой в первом чтении. Сейчас законопроект дорабатывается на площадке профильного комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики.

- Есть ли действительно крупные "спящие" лицензии в сфере ТПИ, которые могут быть отозваны? Пока сообщалось только о мелких, а есть, например, Тасеевское - "долгострой", Ключевское - тоже. Что происходит вокруг них?

- Мы усилили работу со "спящими" лицензиями (то есть лицензиями, по которым компании под разными предлогами в течение длительного времени не выполняют своих обязательств и не приступают к разработке - ИФ). Если раньше все сводилось преимущественно к экономике, к недополучению бюджетом плановых налоговых поступлений, то сейчас это еще и риски нехватки ранее импортировавшегося сырья и стратегической безопасности.

Цель - не отобрать лицензии, это крайняя мера. А "разбудить" - как можно скорее добиться эксплуатации месторождения. Отзыв является самой крайней мерой. По закону вначале выдаётся уведомление о возможности отзыва лицензии, то есть чтобы дать компании шанс исправиться. Только в случае игнорирования этих требований право пользования участком прекращается.

Минприроды и Роснедра постоянно отслеживают деятельность всех недропользователей - и крупных, и мелких. И если выявляют нарушения, то может быть начата процедура отзыва лицензии. Эта процедура не публичная, это двустороннее взаимодействие компании и госорганов. Только если лицензия отзывается, тогда информация публикуется в открытом реестре.

- Были ли с начала 2024 года крупные находки в золоте, у недропользователей или в нераспределенном фонде?

- В первом квартале приросты запасов составили всего 4,9 тонны золота. Но пока поставлено на государственный баланс месторождение Сабылыг в Магаданской области с запасами 12,9 тонн золота. Получены приросты запасов на месторождении Гросс в Якутии - 198 тонн, Эльдорадо в Красноярском крае - 55 тонн, Красивое в Хабаровском крае - 35 тонн.

- Будет ли снова объявлен аукцион на Завитинское месторождение лития?

- Аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок. В случае заинтересованности к этому объекту мы готовы провести аукцион повторно.

- Есть ли интересанты на Делянкирскую площадь золота?

- Делянкирская площадь - объект геологического изучения федерального проекта "Геология: возрождение легенды". До конца года ожидаем постановку полученных результатов на государственный баланс, и тогда будут запланированы аукционы. Пока рано оценивать масштаб объекта.

- Сейчас в стране заявлено несколько РЗМ-проектов. Какой, по вашему мнению, самый реалистичный, в более высокой степени готовности? Когда ожидаете с него первую продукцию?

- В нашей стране наиболее перспективными являются две группы месторождений РЗМ: Томторского рудного узла в Якутии (участок Буранный месторождения Томторское, запасы РЗМ - 3,2 млн т (11% общероссийских) и Ловозерского рудного района в Мурманской области (Ловозерское месторождение, запасы РЗМ - 7,2 млн т (25% общероссийских).

Несмотря на то что месторождения Томторского рудного поля богаче по качеству руд, его освоение сдерживается логистическими условиями транспортировки руд на переработку (5-12 тыс. км), а также отсутствием эффективных и рентабельных технологий обогащения. В августе мы проводили заслушивание действующего недропользователя, попросили подготовить детальную дорожную карту с конкретными действиями ввода месторождения в разработку.

Одним из наиболее перспективных направлений развития является освоение нетрадиционных типов руд РЗМ (эвдиалитов), которыми богат Ловозерский рудный район.

Важно отметить, что потребители концентратов РЗМ сейчас модернизируют свои производственные программы. Это в значительной степени снизит долю импорта РЗМ-продукции в Россию.