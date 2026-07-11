Завсектором Центральной Азии ИМЭМО РАН: значимость стран региона для РФ в нынешних реалиях очень высока

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Какова роль центрально-азиатского направления во внешней политике России в новых реалиях, насколько сильна конкуренция за влияние в этом важном регионе в интервью обозревателю "Интерфакса" Борису Геворкяну рассказывает заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН, кандидат исторических наук Станислав Притчин.

- Станислав Александрович, что представляет собой на сегодня Центральная Азия для России? Это старые добрые друзья и союзники или новое поле битвы за влияние и продвижение своих интересов?

- Значимость стран Центральной Азии в нынешних геополитических реалиях для РФ очень высока. Это важные внешнеполитические партнеры в условиях, когда для РФ западное направление фактически стагнирует либо наоборот - приносит больше рисков и вызовов. Практически такой безальтернативный выход - зона Азиатско-тихоокеанского региона и Центральная Азия, потому что это стратегическое южное направление.

- Прямо-таки безальтернативное?

- По сути, да. Здесь и рынки сбыта для российских энергоресурсов, для российских технологий, в том числе и атомных. Два крупных проекта в этой сфере подписаны в Узбекистане и Казахстане, рассматриваются возможности подобных проектов в Кыргызстане.

Потом это важный логистический центр - через Казахстан в Россию из Китая идет серьезный поток товаров. В свою очередь РФ является важным логистическим центром для стран Центральной Азии.

Упомяну здесь два стратегических проекта на юг через Центральную Азию: восточный полигон МТК "Север-Юг" через Казахстан и Туркменистан в Иран и амбициозный проект Трансафганской железной дороги через Узбекистан с выходом на Пакистан и Индию.

- Ну и, наверное, трудовые мигранты, которых невозможно не заметить на российских просторах, прежде всего в Москве.

- Понятно, что в условиях демографических проблем в РФ это важный источник трудовых ресурсов из дружественных стран, важная поддержка экономического развития.

Ну и помощь в обходе санкций. Конечно же, это все серьезное подспорье в наших взаимоотношениях. Страны региона, как правило, активно включаются в эту систему. Очевидно, что не без выгодны для себя. Но, тем не менее, все равно они помогают России обходить давление со стороны западных стран.

- А чем же важна Россия для стран региона – ведь здесь очень серьезная конкуренция за "доступ к телу"?

- Россия на самом деле - важнейший стратегический партнер для стран Центральной Азии. Как с точки зрения обеспечения стабильности региона, социально-экономической безопасности, так и развития. То есть она остается ключевым гарантом безопасности для региона - через инфраструктуру Организации договора о коллективной безопасности, через двусторонние соглашения, через общую систему ПВО, через поставки по льготным ценам вооружения. Плюс к этому консультативная помощь, работа по линии спецслужб – а здесь достаточно широкий пакет сотрудничества.

- А что в технологическом плане?

- Россия остается ключевым поставщиком передовых технологий, "Росатом" здесь является важнейшим мейнстримным игроком, который привносит и атомную генерацию и связанные с этим ядерные технологии. В Узбекистане и Казахстане фактически формируются параллельные и образовательные кластеры и научные кластеры вокруг этого.

Это инвестиции серьезные, Россия входит в число крупнейших игроков, является ключевым гарантом энергетической безопасности. Российский рынок для трудовых мигрантов очень важный - практически 80% трудовых мигрантов из стран региона едут в РФ, 80% денежных переводов в эти страны идут из России. Также Россия - ключевой поставщик образовательных услуг - больше 200 тысяч студентов из Центральной Азии в настоящее время учатся в российских вузах. Это не считая большого числа филиалов российских вузов, которые работают в этом регионе.

- Получается, для стран Центральной Азии Россия – безальтернативное направление?

- Скажу так: несмотря на такую стратегическую связку и заинтересованность в сотрудничестве, отстроенную на национальных интересах, все-таки страны Центральной Азии предпочитают не делать однозначный выбор в сторону России. Парадигма внешнеполитических стратегий Центральной Азии – это многовекторность. И когда есть два ключевых стратегических партнера – Россия и Китай, – страны этого региона предпочитают даже в таких условиях активно развивать сотрудничество с США, с Евросоюзом, а также с Индией, Японией, Южной Кореей.