Глава ОЗК и отраслевого союза: минувший зерновой сезон держал участников рынка в постоянном напряжении

Дмитрий Сергеев рассказал об итогах сельхозгода и о влиянии конфликта на Ближнем Востоке на торговлю продукцией АПК

Генеральный директор АО "ОЗК" Дмитрий Сергеев Фото: Пресс-служба

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Условия, в которых пришлось работать зерновой отрасли и ее экспортной составляющей в только что завершившемся 2025/26 сельхозгоду, во многом напоминали предыдущие сезоны. Но к уже ставшими привычными санкционному давлению, проблемам в расчетах и логистическим квестам напряженности добавила ситуация в Ормузском проливе. К тому же конец сезона осложнили проблемы с топливом.

О том, как российские экспортеры завершили сельхозгод и за счет чего удалось удержать первенство на мировом рынке пшеницы, как в реализации российской экспортной программы участвовала "Объединенная зерновая компания" (ОЗК), на какие цели направлена модернизация принадлежащего ей "Новороссийского комбината хлебопродуктов" ("НКХП") и есть ли перспективы строительства российского зернового флота, в интервью "Интерфаксу" рассказал председатель правления Союза экспортеров и производителей зерна, генеральный директор АО "ОЗК" Дмитрий Сергеев.

- Июль для аграрного комплекса, как правило, время подведения итогов завершившегося сельхозгода и определения задач на новый сезон. Как можно охарактеризовать прошедший сельхозгод для зернового сектора в целом и его экспортной составляющей в частности? Есть ли предварительные оценки экспорта зерна, в том числе пшеницы? Какова динамика по сравнению с предыдущим сезоном?

- Несмотря на то, что прошедший сезон сопровождался и капризами погоды, и логистическими трудностями, и сложной геополитической ситуацией, для российского зернового сектора его можно в целом назвать успешным. Хотя, надо признать, он выдался неравномерным и держал участников рынка в постоянном напряжении.

Собранный урожай в более 141 млн тонн стал третьим в истории страны. Причем уверенный рост продемонстрировали все ключевые культуры: пшеница, ячмень, кукуруза и овес, а сбор зернобобовых культур вырос почти в полтора раза.

Такой результат сформировал хороший экспортный потенциал. Но из-за засухи в ключевых зернопроизводящих регионах юга изменилась привычная география производства. Это потребовало оперативной перестройки логистики для эффективного вывоза зерна с удаленных от морских портов территорий.

Позже на темпы поставок повлияла погода. Если в ноябре и декабре 2025 года экспорт шел рекордными темпами, то в первые месяцы 2026 года он замедлился из-за штормов и тяжелой ледовой обстановки в Азово-Черноморском и Каспийском бассейнах. Весной добавился внешний вызов - конфликт на Ближнем Востоке, ставший дестабилизирующим фактором для всего мирового рынка.

Тем не менее, несмотря на все природные и геополитические сложности, удалось удержать высокую динамику поставок и завершить сезон с отличными результатами.

По предварительным данным, в 2025/26 сезоне экспорт зерна превысил 60 млн тонн, при этом на долю пшеницы пришлось более 45 млн тонн. Конечно, эти данные будут уточняться, но уже ясно, что этот результат уступает лишь рекордным показателям сезонов 2022/23 и 2023/24. Рост совокупного объема экспортных поставок зерновых культур в сравнении с предыдущим сельхозгодом составил 10%.

Несмотря на усиление конкуренции на мировом рынке, а также сохранение существенных логистических и финансовых ограничений, отечественные компании продемонстрировали высокую адаптивность и устойчивость к внешним вызовам.

Существенную поддержку участникам рынка оказало ОАО "РЖД", введя преференциальные тарифы на вывоз зерна из Сибири. На период до 31 декабря 2026 года установлены скидки на перевозки железнодорожным транспортом в направлении портов Северо-Запада, Дальнего Востока и Азово-Черноморского бассейна. Эта мера позволяет снизить логистическую нагрузку на аграриев, сбалансировать внутренние потоки и обеспечить стабильную отгрузку сибирского зерна по ключевым экспортным коридорам.

С началом нового сезона меры поддержки были расширены в отношении экспортных перевозок зерна в направлении портов Новороссийска и Туапсе со станций, расположенных на расстоянии до 800 км от них.

- Как конкретно конфликт на Ближнем Востоке повлиял на глобальную торговлю продукцией АПК и экспорт российского зерна? И какими могут быть последствия для международной агроторговли?

- Для российских экспортеров одним из наиболее значимых последствий стало временное снижение спроса на зерно со стороны государств, которые находятся в зоне конфликта и сопредельных регионах. Эскалация военных действий привела к увеличению рисков для судовладельцев, снизив доступность морских перевозок.

Дополнительным негативным последствием конфликта для глобального зернового рынка стало удорожание энергоносителей и удобрений при одновременном сокращении объемов их предложения. Пока эти изменения носят локальный характер, но масштаб их влияния на мировой аграрный рынок определится тем, как быстро стабилизируется ситуация в регионе.

В частности, страны, зависимые от импорта удобрений, рискуют столкнуться с дефицитом, который может повлечь снижение объемов производства зерна. В свою очередь, рост цен на энергоносители стимулирует спрос и удорожание сельхозкультур, которые используются в производстве биотоплива, прежде всего кукурузы. Эти факторы обуславливают структурные сдвиги на мировом рынке зерна, проявление которых возможно уже в стартовавшем сезоне.

- Что, на ваш взгляд, было основным конкурентным преимуществом российской пшеницы на мировом рынке?

- Прежде всего то, что российские экспортеры закрепили за собой статус надежных партнеров, обеспечивая стабильные поставки по конкурентным ценам. Удержание этих позиций - результат комплексной работы, в том числе строгого соблюдения стандартов фитосанитарной безопасности и непрерывного аудита качества зерна на всех этапах.

Основной инструмент здесь - цифровые системы прослеживаемости "от поля до порта". Они гарантируют прозрачность происхождения каждой партии сельхозпродукции, фиксируют результаты лабораторных тестов и исключают оборот неучтенной продукции.

На этом этапе цифровая трансформация становится главным фактором оптимизации внутренних издержек и роста ценовой конкурентоспособности российского зерна. Решающую роль здесь играет бесшовная интеграция профильных систем АПК со смежными государственными платформами. В частности, идет работа по обеспечению электронного информационного обмена между ФГИС "Зерно" и сервисами Федеральной таможенной службы. Важным шагом также станет предстоящее внедрение обязательных электронных транспортных накладных (ЭТрН).

Безусловно, подобные интеграционные процессы требуют глубокой экспертной и технической проработки со стороны бизнеса и государства. Но в целом автоматический межведомственный обмен данными и отказ от бумажного документооборота способствуют снижению операционных затрат, устранению простоев судов и автотранспорта. Благодаря этому экспортные цепочки приобретают максимальную экономическую эффективность.

Дополнительным конкурентным преимуществом России, конечно же, остается уникальное геополитическое положение. Близость к стратегическим макрорегионам потребления - Ближнему Востоку и Северной Африке в сочетании с развитой портовой инфраструктурой Азово-Черноморского бассейна обеспечивает минимальные сроки фрахта и оптимизацию транспортных издержек.

- В основной пул покупателей российского зерна, сформировавшийся в последние годы, активно включались и другие страны, которые раньше в него не входили. В частности, в первой половине июня лидером по закупкам российской пшеницы стала Кения. Как расширилась география экспорта в ушедшем сезоне и есть ли перспективы для дальнейшей "зерновой экспансии"?

- Ключевым направлением для экспорта российского зерна остается регион MENA, а лидерами по объемам закупок вновь стали Турция, Египет и Иран.

Высоким потенциалом обладает африканский континент. В ушедшем сезоне экспорт зерновых, к примеру, в Судан увеличился сразу в 1,8 раза и достиг 1,9 млн тонн. Поставки в упомянутую Кению выросли на 20% и составили 1,6 млн тонн. Кроме того, возобновились отгрузки пшеницы на Мадагаскар.

Перспективный целевой рынок для российских экспортеров - КНР. Однако для полноценной реализации этого потенциала требуется снятие ограничений на ввоз озимых пшеницы и ячменя (в настоящее время РФ может поставлять в Китай только яровые пшеницу и ячмень - ИФ). Помимо зерновых, КНР и ряд стран Юго-Восточной и Южной Азии открывают возможности для значительного увеличения экспорта российских зернобобовых культур.

География экспорта российского зерна охватывает 162 страны, включая всех ключевых мировых импортеров. В связи с этим дальнейшая диверсификация рынков сбыта ограничена. Стратегический приоритет, таким образом, смещается на увеличение доли России на глобальном рынке.

- Можно ли спрогнозировать возможности по экспорту зерна, в том числе пшеницы, в наступившем 2026/27 сезоне?

- Согласно прогнозам аналитиков зернового рынка, в этом сезоне новых рекордов по сбору зерна не ожидается, указывается на снижение производства как на мировом, так и на внутреннем рынках. При этом в России, с учетом переходящих запасов, экспортный потенциал зерна оценивается приблизительно на уровне завершившегося сезона - в пределах 62-63 млн тонн, из них 46-48 млн тонн пшеницы.

- Как оцениваете нынешнее состояние биржевой торговли зерном в РФ? Что показал опыт организации спорт-торгов пшеницей, запущенных на НТБ в январе?

- К настоящему времени к новому формату торгов пшеницей - встречным анонимным аукционам на базисах Новороссийск и Ростов-Азов уже присоединились 17 ведущих экспортеров и более 160 производителей зерна, включая крупнейшие агрохолдинги и фермерские хозяйства.

Российский рынок биржевой торговли зерновыми культурами обладает значительным потенциалом роста. Чтобы повысить уровень доверия сельхозпроизводителей и других участников к биржевым инструментам и максимально вовлечь их в этот процесс, в настоящее время разрабатывается комплекс стимулирующих мер.

- На что они направлены?

- Прежде всего, на упрощение процедур допуска к биржевым торгам, расширение географии базисов поставки и оптимизацию качественных параметров торгуемых активов.

Существенным шагом навстречу участникам рынка стало внедрение механизмов приоритизации железнодорожных перевозок товара, реализованного на НТБ. Это способствует оптимизации логистики и повышает предсказуемость сроков поставки зерна.

Активно внедряются и другие меры, направленные на расширение биржевой инфраструктуры. В частности, идет работа по допуску элеваторов к торгам в качестве внутренних базисов поставки.

Биржевая платформа обеспечивает формирование репрезентативных ценовых индикаторов, являющихся объективными ориентирами для всей отрасли. В свою очередь, формирование надежных спотовых индикаторов закладывает основу для развития рынка производных финансовых инструментов, которые предоставят участникам эффективные механизмы хеджирования ценовых рисков. Поэтому масштабирование биржевой торговли должно оставаться безусловным приоритетом.

- А решение ОЗК с 1 июля закупать пшеницу только на спот-торгах вписывается в эту стратегию?

- Да, именно в рамках этой стратегии с 1 июля крупнейшие российские экспортеры зерна прекратили проведение классических товарных аукционов. Закупки зерна целиком перешли в прозрачный формат двустороннего встречного аукциона, более известного как "биржевой стакан". На смену закрытым и разрозненным тендерам приходит единая цифровая среда, где цена формируется в режиме реального времени на основе баланса спроса и предложения.

Логическим развитием этой экосистемы стал переход Национальной товарной биржи с июня текущего года на расчет фьючерсного контракта на пшеницу по принципиально новому индикатору, который формируется на базе спотовых цен.

- Если говорить об ОЗК, сколько зерна экспортировала группа в 2025/26 сельхозгоду? В какие страны? Изменилась ли география поставок?

- В ушедшем сельхозсезоне группа, как и все российские экспортеры, столкнулась со значительным усилением геополитических рисков и последствиями их влияния на стабильность и стоимость морских перевозок, а также операционную маржинальность бизнеса в целом.

Тем не менее компания завершила сезон с достойным результатом. По сравнению с предыдущим периодом общий объем экспортных поставок увеличился в полтора раза и составил 3,4 млн тонн зерна, преимущественно пшеницы. Этот показатель стал вторым по величине объемом экспорта за всю историю компании.

ОЗК последовательно расширяет присутствие на мировом аграрном рынке. Общая география экспорта уже охватывает 45 стран. Основными направлениями остаются государства Африки, Ближнего Востока и Азии. Что касается сезона 2025/26, то зерно отгружалось в 15 стран. Крупнейшими импортерами стали Иран, Египет, а также Турция, возобновившая закупки после длительного перерыва. Суммарная доля этих трех государств составила порядка 70% от общего объема экспорта компании.

Знаковым событием завершившегося сезона для ОЗК стало освоение рынка Туниса. Впервые пшеница была отгружена для Управления по зерновым культурам (ODC). Реализация этого контракта открыла новые перспективы для развития долгосрочного сотрудничества. Кроме того, был сделан важный шаг к диверсификации экспорта в Иран, куда начались отгрузки ячменя.

В целом же в текущих рыночных условиях стратегическим приоритетом внешнеэкономической деятельности остается закрепление позиций на традиционных для компании рынках. Так, по сравнению с предыдущим сезоном группа вдвое увеличила поставки зерна в Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты, Кению и Судан.

Значимым направлением работы остается выполнение функций агента при гуманитарных поставках за рубеж. В прошлом сезоне, к примеру, линейка такого экспорта была расширена за счет поставок минеральных удобрений в одну из африканских стран.

- Каковы ориентиры экспортной программы в наступившем сельхозсезоне?

- Надо сказать, что в первом полугодии 2026 года, или во втором полугодии 2025/26 сельхозгода, динамика экспорта по сравнению с предыдущим периодом существенно улучшилась: рост составил 42%.

Сохранить такой темп во втором полугодии могут помочь как внутренние производственные факторы, так и стабилизация международной логистики.

Перспективы нового урожая, как уже сказал, аналитики оценивают с умеренным оптимизмом. Можно рассчитывать, что достаточный объем предложения на внутреннем рынке обеспечит сдержанные цены на зерно. Благоприятные условия для экспортеров также формируют укрепление курса доллара к рублю и стабилизация обстановки на Ближнем Востоке.

- Как идет модернизация ключевого актива ОЗК - Новороссийского комбината хлебопродуктов? На сколько вырастет пропускная способность "Новороссийского комбината хлебопродуктов" (НКХП) после завершения всех проектов? Решен ли вопрос с приемкой на НКХП маршрутных поездов?

- Экспортные рекорды сезонов 2022/23 и 2023/24 стали лакмусовой бумажкой для всей логистической системы. Они наглядно подтвердили: существующие перевалочные комплексы работают на пределе возможностей. Расширение пропускной способности портов стало первоочередной необходимостью. Прежде всего, это касается Новороссийска, который является главными морскими воротами для экспорта российского зерна.

НКХП, как и другие ключевые игроки Новороссийского порта, реализует масштабную программу развития. Общий объем инвестиций группы в модернизацию портовой инфраструктуры превышает 20 млрд рублей. Стратегическая цель проекта - к 2029 году увеличить мощность перевалки зерна более чем в полтора раза: с текущих 7,1 млн тонн до 11,6 млн тонн в год.

Эта программа напрямую работает на выполнение государственной задачи по наращиванию экспорта продукции АПК. Если говорить конкретно о НКХП, то после завершения модернизации терминал сможет обеспечивать обработку до 16% от общего годового объема экспортных поставок российского зерна.

Программа модернизации НКХП разделена на два комплексных проекта. Первый блок целиком нацелен на развитие портовой инфраструктуры. Он включает в себя строительство новой пристани в морском порту Новороссийск, а также возведение новой зерновой галереи. Этот проект имеет стратегическое значение и реализуется в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, утвержденного правительством.

Активные строительно-монтажные работы ведутся здесь с 2025 года. Идет погружение свайного основания будущих гидротехнических сооружений. Завершение строительства пристани и зерновой галереи с их последующим вводом в эксплуатацию намечено на конец 2029 года.

Второй блок инвестпрограммы направлен на развитие наземной инфраструктуры НКХП, в частности, комплексов по приему зерна с автомобильного и железнодорожного транспорта. Модернизация позволит принимать маршрутные составы целиком, минуя перегруженную станцию Новороссийск и исключая простой вагонов. Это обеспечит обработку не менее 1,5 млн тонн зерна ежегодно.

На сегодня этот проект реализован на две трети: подготовлена вся документация, пройдены экспертизы, ведутся работы по технологическому присоединению путей портового терминала к инфраструктуре общего пользования РЖД.

По итогам модернизации суммарная мощность НКХП по приемке зерна вырастет до 6,6 млн тонн в год с автотранспорта и до 7,3 млн тонн - с железной дороги.

- Каковы перспективы вывода порожних маршрутов после приемки? Ранее сообщалось, что эта задача может быть решена не ранее 2028 года. Сохраняется этот срок?

- Да, плановый срок реализации проекта - не ранее 2028 года. НКХП сможет выводить порожние маршруты со своей территории по завершении РЖД реконструкции железнодорожной станции.

- В отчетности компании за 2025 год сообщалось, что в прошлом году ОЗК вышла из капитала ряда предприятий. В частности, было продано 51% АО "Орский элеватор" и 25,5% - АО "Элеватор Рудный Клад" в Оренбургской области. С чем это связано?

- Реализация непрофильных активов - стандартная практика крупных холдингов для оптимизации управления. Компания планомерно сокращает их число, чтобы сосредоточить финансовые и управленческие ресурсы на ключевых направлениях: экспорте, перевалке и мукомольном производстве.

Продажа таких активов, прежде всего с миноритарным участием ОЗК, не влияет на операционную деятельность группы, но дает независимость самим предприятиям. При этом процедура строго регламентирована: она проходит на основании решений правительства и положения о непрофильных активах, утвержденного советом директоров АО "ОЗК".

- Сохраняются ли планы компании по обеспечению собственным флотом?

- Обновленная стратегия развития ОЗК до 2030 года исключает создание собственной флотилии судов-зерновозов. Приоритетными направлениями определены увеличение объема перевалки НКХП, рост экспортных поставок, выполнение функций государственного интервенционного агента и расширение мукомольных мощностей. Этот вектор направлен на реализацию поручения президента по увеличению экспорта продукции АПК.

При этом вопрос построения зернового флота остается перспективным и будет рассмотрен при улучшении макроэкономических условий. В долгосрочной перспективе наличие собственных балкерных мощностей необходимо для обеспечения продовольственной безопасности и устойчивости отечественного экспорта.

Стратегической задачей группы остается содействие формированию суверенной национальной экспортной логистики, позволяющей России гарантированно контролировать каналы сбыта зерна на внешних рынках.