Орбан сообщил об обсуждении вариантов сохранения транзита газа РФ через Украину

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Власти Венгрии контактируют с Москвой и Киевом для сохранения возможности поставок российского газа через украинскую территорию после 2024 года, заявил в субботу премьер Венгрии Виктор Орбан.

"Мы пытаемся работать над вариантом, при котором газ сразу при пересечении границы РФ с Украиной перестанет считаться российским и станет собственностью покупателя", - приводят его слова западные СМИ.

При этом Орбан пояснил, что пока не знает, позволит ли такая инициатива убедить стороны сохранить транзит газа из РФ.

Он также подчеркнул, что Венгрия теперь получает российский газ не через Украину, а по газопроводу "Турецкий поток". В то же время, премьер считает важным сохранить и возможность поставок и через украинскую территорию.