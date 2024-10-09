Новак назвал условия для продолжения транзита газа "Газпрома" через Украину

Для этого необходимы юридически оформленные договоренности Киева с получателями газа

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Потребители российского газа в Европе и собственник украинской газотранспортной системы должны достичь договоренностей и юридического их оформления для продолжения поставок российского газа через территорию Украины, заявил журналистам вице-премьер Александр Новак.

Его спросили, готова ли Россия продавать свой газ европейским потребителями на границе с Украиной после того, как истечет транзитный контракт "Газпрома" с Украиной в конце 2024 года.

"Мы неоднократно высказывали свою позицию, что мяч на стороне, скажем так, партнеров-покупателей и, соответственно, коллег из Украины - страны, через которую осуществляется транзит", - сказал о

"У нас газ есть, мы поставляем газ. Нужно, чтобы были в свою очередь решены все вопросы, касающиеся юридического оформления всех вопросов, при заинтересованности потребителей российского газа и договоренностей с собственником украинской газотранспортной системы", - добавил Новак.

Отвечая на вопрос, обращались ли в Москву покупатели российского газа, вице-премьер заметил: "Звучат определенные предложения о желании.. но чтобы это вылилось в юридические какие-то действия или документы, такой информации у меня нет".

В августе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона не намерена продлевать транзитный договор с Россией по газу, срок действия которого истекает в конце 2024 года, в случае запроса из Европы готова обсуждать транзит газа других поставщиков через свою газотранспортную систему.