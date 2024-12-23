Акционеры FESCO не одобрили изменение устава

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная компания транспортной группы FESCO, находится в контуре управления госкорпорации "Росатом") на внеочередном собрании 19 декабря утвердили новый состав совета директоров, но не утвердили изменение устава, сообщил эмитент.

Не одобрены изменения устава и других документов, новая редакция которых предполагала смену должности главы компании с президента на генерального директора.

Решения об утверждении новой редакции устава, положения о единоличном исполнительном органе, правлении и совете директоров не приняты, сообщила компания на ленте раскрытия.

В мае 2024 года акционеры утвердили поправки в устав, позволяющие ввести в компании должность гендиректора, до настоящего времени этот пост остается вакантным. Действующим президентом FESCO с сентября 2024 года является Петр Иванов.

Информацию о новых членах совета директоров компания не раскрывает. Согласно материалам к внеочередному собранию, глава FESCO Иванов был включен в список кандидатов для избрания.

В бюллетень для голосования на собрании акционеров также был включен советник президента России - спецпредставитель по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин, входивший в прежний перечень кандидатов для голосования.

В совет также вновь были номинированы Борис Арсеев, Александр Кабанов, Оксана Кармишина, Анна Мирошниченко, Наталья Хлебникова и Наталья Шаповалова. Новым кандидатом в совет стал Олег Трофимов.

В число кандидатов не вошли директор по развитию бизнеса "Росатома" Екатерина Ляхова (генеральный директор "Управляющей компании "Дело") и бывший президент FESCO Аркадий Коростелев.

Прежний состав совета директоров из девяти человек акционеры FESCO избрали на годовом собрании в июне. Информация о членах совета директоров также не раскрывалась. Согласно сообщению компании, в его состав преимущественно вошли представители "Росатома".

Транспортная группа FESCO владеет активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. FESCO принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско интегрированный транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс".

Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке. В управлении находится парк контейнеров более 180 тысяч TEU, почти 15 тысяч фитинговых платформ. Флот группы включает более 30 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях. В ноябре 2023 года контрольный пакет акций ДВМП (92,5%) указом президента передан госкорпорации "Росатом".