Поиск

Акционеры FESCO не одобрили изменение устава

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная компания транспортной группы FESCO, находится в контуре управления госкорпорации "Росатом") на внеочередном собрании 19 декабря утвердили новый состав совета директоров, но не утвердили изменение устава, сообщил эмитент.

Не одобрены изменения устава и других документов, новая редакция которых предполагала смену должности главы компании с президента на генерального директора.

Решения об утверждении новой редакции устава, положения о единоличном исполнительном органе, правлении и совете директоров не приняты, сообщила компания на ленте раскрытия.

В мае 2024 года акционеры утвердили поправки в устав, позволяющие ввести в компании должность гендиректора, до настоящего времени этот пост остается вакантным. Действующим президентом FESCO с сентября 2024 года является Петр Иванов.

Информацию о новых членах совета директоров компания не раскрывает. Согласно материалам к внеочередному собранию, глава FESCO Иванов был включен в список кандидатов для избрания.

В бюллетень для голосования на собрании акционеров также был включен советник президента России - спецпредставитель по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин, входивший в прежний перечень кандидатов для голосования.

В совет также вновь были номинированы Борис Арсеев, Александр Кабанов, Оксана Кармишина, Анна Мирошниченко, Наталья Хлебникова и Наталья Шаповалова. Новым кандидатом в совет стал Олег Трофимов.

В число кандидатов не вошли директор по развитию бизнеса "Росатома" Екатерина Ляхова (генеральный директор "Управляющей компании "Дело") и бывший президент FESCO Аркадий Коростелев.

Прежний состав совета директоров из девяти человек акционеры FESCO избрали на годовом собрании в июне. Информация о членах совета директоров также не раскрывалась. Согласно сообщению компании, в его состав преимущественно вошли представители "Росатома".

Транспортная группа FESCO владеет активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. FESCO принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско интегрированный транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс".

Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке. В управлении находится парк контейнеров более 180 тысяч TEU, почти 15 тысяч фитинговых платформ. Флот группы включает более 30 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях. В ноябре 2023 года контрольный пакет акций ДВМП (92,5%) указом президента передан госкорпорации "Росатом".

FESCO Аркадий Коростелев ДВМП Игорь Левитин Росатом Петр Иванов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Право МФО не раскрывать чувствительную к санкциям информацию продлено на 2025 г.

Право МФО не раскрывать чувствительную к санкциям информацию продлено на 2025 г.

Brent подорожала до $73,27 за баррель

"Газпром" второй раз за месяц обновил рекорд суточных поставок по "Силе Сибири"

"Газпром" второй раз за месяц обновил рекорд суточных поставок по "Силе Сибири"

Прокачка нефти по "Дружбе" на белорусские НПЗ приостановлена

ЦБ РФ на следующей неделе объявит параметры операций с валютой в 2025 году

ЦБ РФ на следующей неделе объявит параметры операций с валютой в 2025 году

Набиуллина считает, что пауза в повышении ставки не повлияет на курс рубля

Набиуллина считает, что пауза в повышении ставки не повлияет на курс рубля
Ставка ЦБ РФ

Набиуллина подумает об улучшении коммуникации с рынком по решениям ЦБ по ставке

Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии124 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне10 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2066 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5591 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ25 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });