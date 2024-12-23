Google готова пойти на уступки для недопущения продажи Chrome

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Американская Google, входящая в Alphabet Inc., предложила суду ряд уступок для разрешения опасений в отношении ее доминирующего положения на рынке и недопущения рекомендованной Минюстом США продажи браузера Chrome, пишет Barron's.

В частности, Google готова допустить установку различных дефолтных поисковых систем на разных платформах, что, в частности, позволит Apple Inc. определить другие поисковики по умолчанию для iPhone и iPad.

Google также предлагает возможность смены дефолтного поисковика на этих платформах минимум раз в год.

При этом в браузерах необходимо сохранить возможность установки Google в качестве поисковой системы по умолчанию, а их владельцам - зарабатывать на таком партнерстве, считает компания.

Кроме того, интернет-гигант предлагает на три года ввести запрет на обязательство производителей устройств и других его партнеров распространять в США его флагманский ИИ-продукт - чат-бот Gemini. Google через Chrome направляет пользователей к Gemini.

В ноябре сообщалось, что министерство юстиции страны намерено добиваться разделения Google, в том числе за счет продажи компанией браузера Chrome, чтобы решить проблему монополизации ею сферы интернет-поиска.

В Минюсте считают, что ситуация может быть исправлена лишь в том случае, если Google разделит поисковый движок и продукты, обеспечивающие доступ в интернет, такие как Chrome и операционная система для мобильных устройств Android.

Ведомство направило в суд иск, в котором настаивает на необходимости продажи Chrome, а также введении ограничений для Android.

Ранее в этом году Google проиграла в суде дело, открытое против нее по иску Минюста, обвинившего компанию в препятствовании конкуренции в сфере поисковых сервисов. Google, которая владеет Chrome и Android, а также платит другим компаниям за установку ее поискового движка в качестве дефолтного в их браузерах и на мобильных устройствах, фактически заблокировала доступ на рынок другим поисковикам, решил федеральный судья Амит Мехта.

В устройствах на основе OC Android также по умолчанию используется поисковый сервис Google, и Минюст настаивает на отказе от этой практики. В случае нарушения Google этого требования, согласно предложению ведомства, компания должна будет продать и Android.

Минюст также считает необходимым запретить Google платить другим компаниям за установку ее движка в их сервисах по умолчанию. В настоящее время она платит Apple десятки миллиардов долларов в год, чтобы ее поисковый сервис был дефолтным в браузере Safari.

"Мы будем обжаловать решение суда, но порядок требует, чтобы мы сначала предложили варианты решения проблемы, - пишет в блоге вице-президент Google по регуляторным делам Ли-Энн Малхолланд. - Это дело о контрактах. В антимонопольном законодательстве четко сказано, что варианты решения проблемы должны относиться к этим контрактам - в отличие от излишне широких предложений Минюста".

Судебный процесс по иску Минюста к Google начнется в апреле, принятие решения ожидается к августу.

Акции Alphabet дорожают на 0,4% на торгах в понедельник.