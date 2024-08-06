WSJ предвидит серьезные последствия для рынка из-за проигрыша Google суда Минюсту США

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Google (входит в Alphabet Inc.) проиграл в суде дело, открытое против него по иску Минюста США, который обвинил компанию в препятствовании конкуренции в сфере поисковых сервисов. Это может иметь серьезные последствия не только для самой Google, но также для ее крупнейших партнеров и конкурентов, пишет The Wall Street Journal.

Федеральный судья Амит Мехта постановил, что действия Google, платившей другим компаниям за установку ее поискового сервиса в качестве дефолтного в их браузерах и на мобильных устройствах, заблокировали доступ на этот рынок конкурентам компании. Эти действия фактически были признаны незаконными, отмечает WSJ.

Google планирует обжаловать решение суда, и соответствующие разбирательства могут занять годы. Однако если эта попытка будет неудачной, ландшафт рынка поисковых сервисов, где долгое время доминировала одна компания, может серьезно измениться, пишет газета.

Решение Мехты означает, что "суд признает лучшим поисковый сервис Google, но считает, что он не должен быть столь легкодоступным (для пользователей - ИФ)", заявил глава юридической службы Alphabet Кент Уокер. Он сообщил сотрудникам компании, что в ближайшие месяцы судья вынесет решение о том, какие действия должен предпринять Google, чтобы устранить ущерб для конкуренции.

Последствия решения суда для компании могут быть разными, однако почти все из них приведут к сокращению числа обрабатываемых ее сервисом поисковых запросов.

Самый экстремальный вариант, который продвигают некоторые активисты, вынудит Google продать браузер Chrome или подразделение, занимающееся ОС для мобильных устройств Android. Это лишит компанию возможности напрямую интегрировать свой поиск в обе платформы, отмечает WSJ

Однако с большей вероятностью суд положит конец практике платы таким компаниям как Apple Inc. и Samsung за внедрение поискового движка Google в качестве дефолтного, считает профессор юридической школы университета Пенсильвании Герберт Ховенкамп.

"В результате производители устройств и разработчики браузеров смогут выбирать, какую поисковую систему устанавливать по умолчанию, или предлагать пользователям варианты выбора", - говорит эксперт.

Оценки Google, приводившиеся в 2020 году, показывали, что, если бы ее поиск не был установлен как дефолтный в браузере Apple (Safari), а также на мобильных устройствах на основе iOS, компания теряла бы 60-80% поисковых запросов на iPhone и планшетах iPad.

Многие эксперты полагают, что если пользователям предоставить выбор поискового сервиса, значительная их часть выберет именно Google, и при этом компании не придется платить Apple, Samsung и т.д.

Microsoft Corp. с ее поисковым движком Bing может стать бенефициаром изменения практик. Компания в какой-то момент предлагала отдавать Apple 100% доходов от рекламы в поисковом сервисе на iPhone и iPad в случае внедрения Bing как дефолтного, однако Apple посчитала сотрудничество с Google более выгодным, пишет WSJ.

Решение Мехты может лишить двух крупнейших мировых производителей мобильных устройств миллиардов долларов доходов, которые они ежегодно получают от Apple.

В 2022 году Google заплатил Apple $20 млрд за установку ее поискового движка как дефолтного в Safari и на iOS-устройствах. Сумма, выплаченная компанией южнокорейской Samsung, не раскрывалась. Судя по информации из судебного решения, Samsung получает 80% дохода от поиска на ее устройствах за счет сервиса Google.