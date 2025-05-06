Поиск

Минюст США предложил Google продать часть операций в сфере рекламы

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Минюст США предлагает Google (входит в Alphabet Inc.) продать два бизнеса в сфере онлайн-рекламы для решения антимонопольных проблем, пишет The Wall Street Journal.

В апреле федеральный суд США постановил, что монопольные позиции Google в некоторых сегментах рекламного рынка наносят ущерб конкуренции. Минюст подал новый иск к компании, в котором ссылается на это судебное решение.

Ведомство считает, что Google следует как можно скорее продать площадку для покупки и продажи рекламного пространства в интернете Google Ad Exchange (AdX) под надзором доверительного управляющего, которого назначил бы суд.

Кроме того, Минюст предлагает компании продать платформу для показа рекламы DFP, помогающую издателям эффективно управлять рекламными пространствами. Ведомство утверждает, что DFP оказывает серьезное негативное влияние на конкуренцию и является инструментом поддержания монопольной позиции Google на рынке.

В компании заявили, что продажа этих активов технически невозможна.

"Отделение активов - это не просто продажа исходного кода AdX или DFP заинтересованному покупателю", - отмечают в компании.

Google подчеркивает, что оба сервиса работают внутри среды Google, и их отделение потребовало бы разработки и создания новых версий AdX и DFP, способных функционировать без собственного программного обеспечения и оборудования компании.

Google предложила ряд мер для устранения обозначенных судом проблем, и Минюст признал, что они полностью решают проблемы, устранения которых потребовал суд, ответила на запрос WSJ вице-президент по вопросам регулирования в Google Ли-Энн Малхолланд.

С начала 2025 года капитализация Alphabet снизилась на 13,3%.

Alphabet Google Минюст США Ли-Энн Малхолланд
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Второй тур голосования за канцлера ФРГ пройдет позднее во вторник

Credit Suisse заплатит $511 млн за содействие в уклонении от уплаты налогов в США

Credit Suisse заплатит $511 млн за содействие в уклонении от уплаты налогов в США

Мерцу не хватило голосов для избрания на пост канцлера ФРГ в первом туре

Мерцу не хватило голосов для избрания на пост канцлера ФРГ в первом туре

Еврокомиссия во вторник может представить проект 17-го пакета санкций против РФ

Что случилось этой ночью: вторник, 6 мая

Администрация Трампа заплатит по $1 тыс. нелегалам в случае их добровольного отъезда из США

Администрация Трампа заплатит по $1 тыс. нелегалам в случае их добровольного отъезда из США

Премьер Румынии подал в отставку

Премьер Румынии подал в отставку
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6331 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне140 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2250 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости383 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе402 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов205 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });