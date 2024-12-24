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Эксперты ЦИАНа отметили ослабление фактора сезонности на рынке жилья Москвы

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - На рынке жилых новостроек Москвы сезонность перестала играть заметную роль, отметили эксперты ЦИАНа, изучив рынок в течение года.

"Полностью отрицать влияние сезонности на распределение числа сделок в течение года неправильно, так как под конец года активность на рынке по-прежнему традиционно увеличивается. Но роль ее, действительно, снижается", - говорит эксперт "Циан.Аналитика" Елена Бобровская.

По данным компании, гораздо большее влияние на рынок жилья начинают оказывать отраслевые (действие льготных программ) и внешние (курс рубля, политические события, изменение ключевой ставки ЦБ) факторы. Еще один важный фактор - цифровизация рынка. Все больше сделок проходит удаленно, что позволяет заключать их в любое время года (раньше, например, спрос был ограничен в летний период, когда многие уезжали в отпуска).

В компании напомнили, что до 2019 года на рынке новостроек Москвы четко прослеживалась сезонность - меньше всего ДДУ было в 1 квартале, а в 4 квартале проходило более 30% общего числа сделок за год.

Начиная с 2019 года, первое полугодие оказалось более активным, но в целом между кварталами спрос был распределен достаточно равномерно (26%, 26%, 23% и 25%).

С 2020 года сезонность вовсе не является ключевым фактором, определяющим распределение числа сделок в течение года. Большую роль теперь играют внешние факторы: ковид, рост ставки ЦБ, завершение льготной ипотеки и так далее.

Помесячные цифры по числу сделок свидетельствуют, что сезонность на рынке становится всё слабее, резюмируют эксперты компании.

ЦИАН Москва Елена Бобровская
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