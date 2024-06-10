Поиск
СюжетПМЭФ-2024

"Квадрат" в новостройках Москвы подорожал на 3% на фоне роста спроса

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Стоимость "квадрата" на рынке новостроек Москвы выросла за май на 2,9%, сообщили эксперты компании "Циан. Аналитика".

"Цены на рынке новостроек Москвы продолжают увеличиваться, возобновился рост (хотя и минимальный) в Московской области. За месяц "квадрат" в столице подорожал на 2,9%, в области - на 0,2%", - говорится в исследовании.

По мнению аналитиков, это связано с увеличением активности на рынке и снижением предложения. В начале июня кв.м в Москве стоит 366,4 тыс. рублей, а в Подмосковье - 185,4 тыс. рублей. Кроме того, эксперты зафиксировали рост спроса на 10% по сравнению с апрелем.

В РоссииПутин предложил ввести новые условия по "Семейной ипотеке"Читать подробнее

"Покупатели стремятся "успеть в последний вагон", ведь после отмены (льготной - ИФ) программы ипотека на рынке новостроек будет выдаваться по рыночным ставкам, которые сейчас составляют 17-20% и являются заградительно высокими", - говорят специалисты.

На этом фоне на рынке Московского региона снижается предложение. Его объем за месяц упал на 6,3%. Также в прошлом месяце на рынок вышло меньше новых проектов, чем в апреле - 60 корпусов против 73.

Кроме того, аналитики выяснили, что доля сделок с ипотекой увеличилась до 81%. Это тот же уровень, что был осенью 2023 года. Эксперты связывают это с ростом спроса на ипотеку.

Москва Подмосковье
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Volvo Car перенесет производство электромобилей из Китая в Бельгию

Около 90% розничных акционеров Tesla поддерживают рекордное вознаграждение Маска

Минфин оценил дефицит бюджета РФ в январе-мае в 0,5% ВВП

УК "Первая" получила лицензию для работы на китайском рынке

S7 подала иск более чем на 1 млрд руб. к инвесткомпании "Цифра брокер"

S7 подала иск более чем на 1 млрд руб. к инвесткомпании "Цифра брокер"

Нефть Brent подорожала до $79,8 за баррель

ПМЭФ-2024

Заказчики российского ПО смогут учитывать расходы на его закупку с коэффициентом 2

Заказчики российского ПО смогут учитывать расходы на его закупку с коэффициентом 2
ПМЭФ-2024

Минцифры намерено в 2025 г. запретить бизнесу обращаться в госорганы не в электронном виде

ПМЭФ-2024

"Автозавод СПб" вложит 4,5 млрд руб. в модернизацию и выпуск новых моделей Xcite

"Автозавод СПб" вложит 4,5 млрд руб. в модернизацию и выпуск новых моделей Xcite

Набиуллина назвала страшилками прогнозы о провале стройки без льготной ипотеки

Набиуллина назвала страшилками прогнозы о провале стройки без льготной ипотеки
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });