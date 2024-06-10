"Квадрат" в новостройках Москвы подорожал на 3% на фоне роста спроса

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Стоимость "квадрата" на рынке новостроек Москвы выросла за май на 2,9%, сообщили эксперты компании "Циан. Аналитика".

"Цены на рынке новостроек Москвы продолжают увеличиваться, возобновился рост (хотя и минимальный) в Московской области. За месяц "квадрат" в столице подорожал на 2,9%, в области - на 0,2%", - говорится в исследовании.

По мнению аналитиков, это связано с увеличением активности на рынке и снижением предложения. В начале июня кв.м в Москве стоит 366,4 тыс. рублей, а в Подмосковье - 185,4 тыс. рублей. Кроме того, эксперты зафиксировали рост спроса на 10% по сравнению с апрелем.

"Покупатели стремятся "успеть в последний вагон", ведь после отмены (льготной - ИФ) программы ипотека на рынке новостроек будет выдаваться по рыночным ставкам, которые сейчас составляют 17-20% и являются заградительно высокими", - говорят специалисты.

На этом фоне на рынке Московского региона снижается предложение. Его объем за месяц упал на 6,3%. Также в прошлом месяце на рынок вышло меньше новых проектов, чем в апреле - 60 корпусов против 73.

Кроме того, аналитики выяснили, что доля сделок с ипотекой увеличилась до 81%. Это тот же уровень, что был осенью 2023 года. Эксперты связывают это с ростом спроса на ипотеку.