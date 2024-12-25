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Ericsson прогнозирует рост числа абонентов 5G в мире в 2030 году до 6,3 млрд

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В мире количество абонентов мобильной связи 5G в мире в третьем квартале увеличилось на 163 млн и составило 2,1 млрд, сообщается в отчете шведского производителя телекоммуникационного оборудования Ericsson.

По прогнозу компании, к концу 2024 году их будет насчитываться около 2,27 млрд. Таким образом, на абонентов 5G будет приходиться свыше четверти всех мобильных подписок в мире.

Ожидается, что в 2030 году их число достигнет 6,35 млрд, что будет составлять 67% общего объема абонентов мобильной связи. При этом на 5G будет приходиться около 80% мобильного трафика.

В настоящее время около 320 провайдеров предоставляют услуги связи стандарта 5G в мире.

Ericsson также прогнозирует внедрение стандарта 6G в 2030 году.

Количество абонентов стандарта 4G в третьем квартале сократилось на 69 млн - ниже 5,1 млрд.

5G Ericsson Швеция
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