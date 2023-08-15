Запуск 5G в городах России с населением от 100 тысяч человек намечен к 2035 году

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Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Развертывание сетей мобильной связи пятого поколения (5G) на отечественном оборудовании во всех городах с населением от 100 тысяч человек, а также начало коммерческой эксплуатации сетей 6G планируется к 2035 году, говорится в проекте Стратегии развития отрасли связи на период до 2035 года.

Что касается сетей 5G, одновременно должна быть предусмотрена возможность создания выделенных сегментов сети для безопасного и надежного взаимодействия объектов критических инфраструктур и служб безопасности, говорится в документе.

Основным диапазоном для сетей 5G в стратегии назван 4800-4990 МГц (с потенциалом расширения до 4400-4990 МГц). Ранее глава Минцифры Максут Шадаев говорил журналистам, что проект стратегии предусматривает запрет на использование "золотого диапазона" радиочастот (3,4-3,8 ГГц), который является наиболее привлекательным для сетей 5G, но занят спецслужбами.

Для развития 5G дополнительная потребность в объеме радиочастотного спектра оценивается в 800 МГц (в диапазонах ниже 6 ГГц) и 2 ГГц (в диапазонах от 6 ГГц до 30 ГГц). Потребности в частотах для 6G будут зависеть от учитываемых сценариев их применения и составляют от 1 ГГц до 3 ГГц.

Как говорится в проекте, в сетях 5G должны будут использоваться отечественные средства криптографической защиты информации (СКЗИ), а также телеком-оборудование, включенное в единый реестр российской радиоэлектронной продукции.

Проект стратегии предусматривает, что в 2030 году сети 5G должны будут работать на территории, где проживают 20-25% населения страны (целевой и прогрессивный сценарии стратегии), в 2035 году - 50-60%.

На первом этапе реализации стратегии (2023-2030 годы) планируется организация разработки и производства отечественной электронной компонентной базы (ЭКБ), требуемой для создания абонентских терминалов сетей мобильной связи 4G/LTE и 5G, а также налаживание их серийного выпуска, в том числе с использованием опыта стран-партнеров РФ. Также проектом предусмотрена разработка и опытная эксплуатация отечественного оборудования стандартов 5G и 6G-Ready и внедрение практики совместного использования опорной инфраструктуры операторами мобильной связи для развертывания сетей 5G, а к 2035 году - и 6G.

Кроме того, проектом предусмотрено завершение к 2030 году использования технологии 3G с высвобождением радиочастотного спектра для 4G и/или 5G.

По данным авторов проекта, в конце 2022 года количество абонентов 5G в мире превысило 1 млрд и ожидается, что к концу 2025 года оно достигнет 2 млрд. По состоянию на март 2023 года, 249 операторов мобильной связи в 97 странах запустили коммерческие услуги на основе сетей 5G.

В России коммерческие сети 5G пока не запущены.

Что касается сетей 6G, прогнозируется, что их развертывание в мире начнется в 2030 году.