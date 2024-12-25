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Новак спрогнозировал рост ВВП России в 2025 году на уровне 2-2,5%

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В 2025 году российская экономика может вырасти на 2-2,5%, инвестиции примерно на 2%, считает вице-премьер Александр Новак.

"Мы ожидаем в следующем году темп роста (ВВП) примерно на уровне 2-2,5%", - сказал он телеканалу "России 24".

"Темпы роста инвестиций составят около 2% по отношению к уровню 2024 года. В этом тоже хороший сигнал и позитив, потому что уровень 2024 года очень высокий. База высокая, поэтому нам важно, чтобы относительно этой высокой базы темпы были в плюс", - отметил он.

Новак также заявил, что декабрьское решение Банка России сохранить ставку на прежнем уровне - "это хороший сигнал и обоснованное решение".

"Безусловно, во многом для сдерживания инфляции существует показатель, который касается потребительского кредитования и кредитования коммерческого сектора. В этом году очень высокий уровень кредитования в банковском секторе. На сегодняшний день мы уже видим замедление за счет тех мер, которые приняты Центральным Банком, правительством РФ. Это все должно повлиять на снижение инфляции", - сказал он.

Прогноз Банка России по росту ВВП в 2025 году - 0,5-1,5%.

Официальный прогноз Минэкономразвития от сентября, который заложен в бюджет на 2025 год (министерство тогда его делало при других, более мягких предпосылках денежно-кредитной политики на конец 2024 года и на 2025 год), предполагает рост ВВП в 2025 году на уровне 2,5%.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале декабря, предполагает рост ВВП РФ в 2025 году на 1,5%.

Александр Новак ВВП Минэкономразвития правительство Банк России
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