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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:37

Росстат подтвердил оценку роста ВВП России в III квартале на 3,1%

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Росстат подтвердил свою предварительную оценку роста ВВП России за III квартал 2024 года на уровне 3,1% в годовом выражении. Об этом говорится в докладе Росстата о производстве ВВП в III квартале 2024 года.

Во II квартале 2024 года рост ВВП в годовом выражении составил 4,1%, в I квартале рост равнялся 5,4%.

Росстат также подтвердил рост ВВП за январь-сентябрь 2024 года на 4,2%.

"Объем ВВП России за III квартал 2024 года составил в текущих ценах 49 трлн 591,1 млрд рублей. Индекс физического объема ВВП относительно III квартала 2023 года составил 103,1%, относительно II квартала 2024 года - 106,5%. Индекс-дефлятор ВВП за III квартал 2024 года по отношению к III кварталу 2023 года составил 106,6%. Объем ВВП за январь-сентябрь 2024 года составил в текущих ценах 139 трлн 100,4 млрд рублей, индекс его физического объема относительно января-сентября 2023 года составил 104,2%", - говорится в докладе Росстата.

По данным Росстата, на увеличение ВВП в III квартале 2024 года на 3,1% в наибольшей степени оказал влияние рост физического объема валовой добавленной стоимости в следующих отраслях: обрабатывающие производства - на 5,9%, оптовая и розничная торговля - на 4,8%, гостиницы и рестораны - на 9,1%, финансы и страхование - на 13,3%; информация и связь - на 9,9%; транспортировка и хранение - 2,3%, обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха - на 2,0%.

Снизилась валовая добавочная стоимость в III квартале в добыче полезных ископаемых - на 1,1%, в сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве - на 5,2%, в операциях с недвижимым имуществом - на 3,0%, в сфере водоснабжения; водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений - на 0,3%.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников в октябре заявлял, что, несмотря на некоторые признаки "охлаждения" экономики, министерство пока сохраняет прогнозы в 3,9% на 2024 год и 2,5% на 2025 год.

Банк России в октябре, повысив ключевую ставку с 19% до 21%, подтвердил свой прогноз роста ВВП в 2024 году в интервале 3,5-4,0%, в 2025 году - лишь 0,5-1,5%.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале декабря, предполагает рост ВВП России в 2024 году на 3,8%, в 2025 году - на 1,5%.

Банк России ВВП Минэкономразвития Росстат Максим Решетников
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