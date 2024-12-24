Банк России не видит роста рисков снижения ВВП в 2025 году

Прогноз о росте на 0,5-1,5% сохраняет актуальность

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Октябрьский прогноз Банка России по росту российской экономики в 2025 году в 0,5-1,5% остается актуальным, риски снижения ВВП в следующем году существенно не выросли, сообщил "Интерфаксу" директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган.

"Мы не пересматривали на конец года прогноз по экономике. Мы думаем, что рост ВВП в этом году сложится в нашем диапазоне 3,5-4%. Что касается следующего года, то, как и в случае с инфляцией, мы сможем дать обновленные количественные оценки в феврале. С учетом складывающихся тенденций пока нет оснований говорить о том, что как-то существенно возросли риски снижения ВВП в следующем году или пересмотра прогноза вниз", - заявил он.

ЦБ отмечает замедление кредитования, а также признаки некоторого охлаждения потребительской активности.

"Мы видим замедление кредита, которое в трансмиссии наших решений реагирует раньше, чем спрос. Также есть точечные индикаторы, которые сигнализируют о некотором охлаждении потребительской активности. Кстати, мы это видим и в рамках обмена оперативной информацией с предприятиями и бизнес-ассоциациями", - отметил глава департамента ЦБ.