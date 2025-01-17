МВФ повысил прогноз роста ВВП РФ в 2025 году на 0,1 п.п.

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Международный валютный фонд незначительно повысил прогноз роста российской экономики в 2025 году - до 1,4% с 1,3%, а также оценку за 2024 год - с 3,6% до 3,8%. Такие цифры содержатся в январском обзоре мировой экономики (WEO Update: Global Growth: Divergent and Uncertain), опубликованном фондом в пятницу.

Оценка роста мировой экономики на текущий год также увеличена на 0,1 п.п. - до 3,3% с 3,2% (против тех же 3,2% за 2024 г и 3,3% за 2023 г). С момента предыдущей публикации прошло около трех месяцев. В октябре 2024 г МВФ, напротив, понижал свои прогнозы и по мировому, и по российскому ВВП - соответственно на 0,1 и 0,2 п.п.

Несмотря на небольшое повышение, новая оценка МВФ по ВВП РФ на 2025 г все еще существенно ниже базового прогноза Минэкономразвития, предусматривающего рост на 2,5%, и оценок, которые озвучивал вице-премьер Александр Новак в конце декабря (+2,0-2,5%). При этом она попадает в интервал действующего прогноза ЦБ РФ (0,5-1,5%). В минувшем октябре, комментируя оценки МВФ на 2025 г, глава Минэкономразвития Максим Решетников говорил, что они излишне пессимистичны и не учитывают принимаемые российскими властями меры.

В 2026 году МВФ ожидает замедления роста российской экономики до 1,2%. Динамика мирового ВВП, по его мнению, останется на уровне 3,3%.

По итогам 2024 года ВВП РФ, по оценке фонда, увеличился на 3,8% (в октябре он прогнозировал рост на 3,6%). Прогноз Минэкономразвития на 2024 год составляет 3,9%, ЦБ - 3,5-4,0%.

Оценка роста мировой экономики в прошедшем году осталась прежней - 3,2%.

Прогноз по глобальной инфляции на 2025 год снижен на 0,1 п.п. - до 4,2%. В 2026 году глобальный рост потребительских цен, полагает фонд, замедлится до 3,5%.

Фонд повысил прогноз по инфляции в странах с развитой экономикой в 2025 году до 2,1%, в 2026 году ожидает ее на уровне 2%. Прогноз по странам с формирующимся рынком и развивающимся странам снижен на 0,3 п.п. в текущем году - до 5,6%, в 2026 году ожидает замедления до 4,5%.

Прогноз роста объема мировой торговли на 2025 год снижен на 0,2 п.п., до 3,2%, в 2026 году ожидается рост на 3,3%.

МВФ ожидает более серьезного снижения средней цены нефти в 2025 г. - на 11,7% (ранее - на 10,4%), до $69,76 (было $72,84/барр., речь о среднеарифметическом значении стоимости трех разных бенчмарков - Brent, WTI и Dubai), в том числе из-за слабеющего спроса со стороны Китая. В 2026 году, по прогнозу фонда, цена снизится только на 2,6% - до $67,96.

Страновые прогнозы

Прогноз роста экономик стран с формирующимся рынком и развивающихся стран в 2025 г. сохранен на уровне 4,2%, в 2026 г. рост составит 4,3%. Оценку роста развитых стран МВФ повысил на 0,1 п.п., до 1,9% в текущем году, в 2026 г. рост составит 1,8%.

Экономика Китая в этом году вырастет на 4,6% (ранее оценка была на уровне 4,5%), в 2026 году рост составит 4,5%. Оценка роста ВВП Индии в 2025 году прежняя - 6,5%, такой же рост ожидается и в следующем году. Без изменений остался прогноз роста экономики Бразилии в 2025 г. - 2,2%, аналогичный рост и в 2026 году.

Фонд существенно - сразу на 0,5 п.п.- повысил прогноз роста ВВП США, до 2,7% в этом году (в октябре также было повышение - с 1,9% до 2,2%). Именно этот фактор поддержал глобальный прогноз на фоне снижения оценок по ряду других крупных развитых экономик, говорится в докладе. В 2026 году рост в США ожидается на 2,1%.

Также МВФ продолжил снижение прогноза роста ВВП стран еврозоны в текущем году - на 0,2 п.п., до 1%, в 2026 году ждет рост на 1,4%.

В Германии фонд ожидает в текущем году рост на 0,3% по сравнению с октябрьской оценкой в 0,8%, а еще ранее 1,3%. В 2024 году фонд оценил снижение ВВП страны на 0,2% при ожидавшейся в октябре нулевой динамике. В 2026 году, по мнению фонда, рост немецкой экономики увеличится до 1,1%.

Прогноз по Испании на текущий год повышен на 0,2 п.п., до 2,3%, в 2026г - 1,8%. Для ВВП Франции оценка понижена на 0,3 п.п., до 0,8%, в 2026 году ожидается 1,1%. По экономике Италии прогноз на 2025 г. снижен на 0,1 п.п., до 0,7%, в 2026г прогнозируется рост на 0,9%.

МВФ также повысил оценку роста ВВП Великобритании - на 0,1 п.п. до 1,6%, прогноз на 2026 г. - 1,5%.

Прогноз по росту ВВП Японии на текущий год остался на уровне 1,1%, в 2026г - 0,8%.