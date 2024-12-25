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Новак спрогнозировал рост спроса на нефть в 2025 году на 1-1,5 млн б/с

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Спрос на нефть в 2024 году увеличится на 1,2 млн баррелей в сутки, в следующем вырастет на 1-1,5 млн б/с, заявил вице-премьер Александр Новак телеканалу "Россия24".

В начале декабря после заседания министров ОПЕК+ Новак говорил, что в 2024 году потребление нефти в мире увеличится на 1,4 млн б/с, а в 2025 году - на 1 млн б/с.

Официальный прогноз ОПЕК на 2024г, опубликованный в середине декабря, показывал увеличение спроса на нефть в 2024 году на 1,6 млн б/с, в 2025 году - на 1,45 млн б/с.

"Ситуация сейчас стабильная, нормальная. (...) Мы в целом видим, что по этому году увеличится объем спроса на мировых рынках на 1,2 млн баррелей в сутки и составит 104,4 млн (...). В следующем году мы оцениваем примерно так же - от 1 до 1,5 млн баррелей в сутки прирост", - сказал Новак.

Перенос начала восстановления добычи нефти в рамках ОПЕК+, по словам вице-премьера, стал рациональным решением, которое обеспечит плавный рост предложения в условиях плавного роста спроса.

Объем инвестиций в мировую нефтяную отрасль вернулся на уровень 2019 года, сказал Новак."Это говорит о том, что все-таки ситуация стабильная, инвесторы вернулись, скажем так, в нефтяную отрасль", - добавил он.

По словам Новака, это свидетельствует, что рано говорить о закате эпохи углеводородов: "Углеводороды будут обеспечивать общий рост энергопотребления в мире как минимум ближайшие 20 лет".

Александр Новак ОПЕК
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