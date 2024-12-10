Минэнерго США сохранило оценку роста спроса на жидкие углеводороды в мире в 2024-25 гг.

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Минэнерго США сохранило прогноз мирового спроса на нефть и другие жидкие углеводороды (ЖУВ) в 2024 году в объеме 103,03 млн баррелей в сутки (б/с) (предыдущий прогноз - 103,13 млн б/с). Об этом говорится в ежемесячном отчете управления энергетической информации (EIA) ведомства.

С учетом того, что EIA сохранило оценку нефтяного спроса в 2023 году на уровне 102,14 млн б/с, прогноз роста мирового потребления по итогам текущего года составляет 890 тыс. б/с.

Прогноз спроса на ЖУВ в 2025 году также почти не изменился и составляет 104,32 млн б/с против 104,35 млн б/с в предыдущем отчете.

Таким образом, EIA в следующем году ждет роста нефтяного спроса на 1,29 млн б/с.