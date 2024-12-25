Морпорты Астраханской области за 11 месяцев увеличили перевалку на 39%

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Перевалка грузов через порты Астрахань и Оля в январе-ноябре 2024 года увеличилась на 39% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года – до рекордных 5,7 млн тонн. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в своем телеграмм-канале.

"Объем грузооборота наших морских портов Астрахань и Оля с начала текущего года составил 5,7 млн тонн. Рекордные показатели. Рост к аналогичному периоду прошлого года составляет 39%", - написал Бабушкин.

Он отметил, что регион продолжает наращивать перегрузочные мощности, активно развивает портовую особую экономическую зону.

"Для того, чтобы сохранить динамику по грузообороту, необходимо поддерживать уровень фарватера в Волго-Каспийском морском судоходном канале (ВКМСК). Это позволит выполнять рейсы с максимальной загрузкой (...) В следующую навигацию ФГУП "Росморпорт" планирует извлечь со дна ВКМСК 8,7 млн кубических метров грунта", - добавил губернатор.

Астрахань и Оля – ключевые звенья Астраханского транспортного узла, связывающего Европу через Россию со странами Западной и Средней Азии, Индией и Пакистаном. Номенклатура обрабатываемых грузов состоит преимущественно из зерна и пиломатериалов.

Морпорт Астрахань расположен в устье Волги, суммарная перегрузочная мощность составляет около 12 млн тонн в год. Его акватория является смежной с акваторией морского порта Оля.

Морпорт Оля расположен в 100 км южнее Астрахани в дельте Волги. Является универсальным для перевалки генеральных, контейнерных и автопаромных грузов . Пропускная способность - 4,37 млн тонн грузов в год.

Суммарная перевалка морских портов Астрахань и Оля в 2023 году составила 4,477 млн тонн, что в 1,5 раза больше, чем в 2022 году. Грузооборот рос на фоне повышения спроса на поставку грузов по МТК "Север - Юг", который обслуживают оба порта.

В конце августа губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин заявлял, что перевалка грузов через морпорты региона в текущем году ожидается на уровне 5 млн тонн.