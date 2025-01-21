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Морпорты Астраханской области в 2024 году увеличили перевалку грузов на 37% до 6,1 млн т

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Перевалка грузов через порты Астраханской области – Астрахань и Оля – в 2024 году выросла на 37% по сравнению с показателем 2023 года – до 6,1 млн тонн. Об этом сообщил "Интерфаксу" зампредседателя правительства региона Илья Волынский.

Так, порт Астрахань увеличил обработку грузов на 31% – с 3,9 млн тонн до 5,1 млн тонн, порт Оля – на 75%, с 597 тыс. тонн до 1,042 млн тонн.

Перевалка зерна в портах региона выросла на 54%, сообщил Волынский.

Он отметил, что увеличение грузооборота обусловлено включением в границы морского порта Астрахани ООО "Юг-Терминал", специализирующегося на перевалке зерна.

Астрахань и Оля – ключевые звенья Астраханского транспортного узла, связывающего Европу через Россию со странами Западной и Средней Азии, Индией и Пакистаном. Номенклатура обрабатываемых грузов состоит преимущественно из зерна и пиломатериалов.

Морпорт Астрахань расположен в устье Волги, суммарная перегрузочная мощность составляет около 12 млн тонн в год. Его акватория является смежной с акваторией морского порта Оля.

Морпорт Оля расположен в 100 км южнее Астрахани в дельте Волги, является универсальным для перевалки генеральных, контейнерных и автопаромных грузов. Пропускная способность – 4,37 млн тонн грузов в год.

Суммарная перевалка морских портов Астрахань и Оля в 2023 году составила 4,477 млн тонн, что в 1,5 раза больше, чем в 2022 году. Грузооборот рос на фоне повышения спроса на поставку грузов по МТК "Север - Юг", который обслуживают оба порта.

Астраханская область
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