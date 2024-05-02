Морпорты Астраханской области в I квартале увеличили перевалку грузов в 1,8 раза

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Перевалка грузов через порты Астрахань и Оля в январе-марте 2024 года увеличилась в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили "Интерфаксу" в региональном министерстве промышленности, торговли и энергетики.

По оперативным данным Росморпорта, которые привели в министерстве, в январе-марте этого года общий грузооборот морских портов Астрахань и Оля составил 1,45 млн тонн против 813,6 тыс. тонн в первом квартале 2023 года.

В частности, на 12% увеличилась перевалка химических изделий и удобрений, практически в 4 раза – полипропилена, в 3,5 раза – зерна, в 2 раза – бумаги.

Перевалка импортных и экспортных грузов возросла практически в 2 раза: импортных – до 225 тыс. тонн, экспортных – до 1,2 млн тонн. Перевалка каботажных грузов составила 26 тыс. тонн (рост на 32%).

"Транскаспийский участок МТК "Север-Юг" становится все более востребованным. Формирование новых грузопотоков подтверждается увеличившимся спросом на поставку грузов через грузовые терминалы нашего региона", - добавили в ведомстве.

Астрахань и Оля – ключевые звенья Астраханского транспортного узла, связывающего Европу через Россию со странами Западной и Средней Азии, Индией и Пакистаном. Номенклатура обрабатываемых грузов состоит преимущественно из зерна, пиломатериалов.

Морской порт Астрахань, расположенный в устье Волги, имеет 14 терминалов, суммарная перегрузочная мощность составляет около 12 млн тонн в год. Акватория морского порта Астрахань является смежной с акваторией морского порта Оля.

Морской порт Оля расположен в 100 км южнее Астрахани в дельте Волги. Является универсальным для перевалки генеральных, контейнерных и автопаромных грузов. Пропускная способность порта – 4,37 млн тонн грузов в год.

Суммарная перевалка морских портов Астрахань и Оля в 2023 году составила 4 млн 477 тыс. тонн грузов, что в 1,5 раза больше, чем в 2022 году. Грузооборот растет на фоне увеличения спроса на поставку грузов по МТК "Север-Юг", который обслуживают оба порта.