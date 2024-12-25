ЦБ вводит мораторий на применение ограничения ПСК по потребкредитам на I кв. 2025 г.

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России принял решение с 1 января по 31 марта 2025 года не ограничивать полную стоимость кредита (ПСК) по потребительским кредитам для банков и микрофинансовых институтов, говорится в сообщении ЦБ.

При этом ограничение ПСК сохраняется для высокорисковых краткосрочных займов на небольшие суммы, предоставляемых микрофинансовыми организациями.

Банк России напомнил, что вводит мораторий в случае существенного изменения рыночных условий, влияющих на ПСК. Стоимость фондирования финансовых организаций достаточно сильно выросла c III квартала 2024 года как из-за роста ключевой ставки, так и из-за конкуренции банков за средства клиентов для выполнения норматива краткосрочной ликвидности, отмечает регулятор.

Среднерыночное значение ПСК за III квартал служит базой расчета для установления предельного уровня этого показателя на I квартал 2025 года. Ограничение ПСК могло бы привести к сокращению доступности потребкредитов для граждан и увеличить риски манипулирования расчетом показателя.

ЦБ подчеркивает, что риски увеличения долговой нагрузки заемщиков будут ограничены действующими макропруденциальными мерами.

Банк России с 1 июля 2024 года прекратил действие моратория на применение ограничения ПСК по потребительским кредитам и отдельным видам займов. Решение не продлевать действующий с середины августа 2023 года мораторий было обусловлено тем, что на протяжении последних пяти месяцев сохраняется достаточно устойчивый уровень рыночных ставок.