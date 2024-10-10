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ЦБ отменил ограничение полной стоимости кредита по ипотеке до конца марта 2025 года

ЦБ отменил ограничение полной стоимости кредита по ипотеке до конца марта 2025 года
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России решил с 10 октября 2024 года по 31 марта 2025 года не ограничивать для банков полную стоимость кредита (ПСК) по ипотечным кредитам на покупку жилья или земельного участка, сообщила пресс-служба регулятора.

"Такое решение позволит банкам отразить в ипотечных ставках последние изменения ситуации в основных сегментах финансового рынка, в том числе сложившиеся под влиянием решений по ключевой ставке, без риска нарушить требования закона по предельному уровню ПСК. Тем самым сохранится возможность получения ипотечных кредитов заемщиками - хотя и по более высоким ставкам, но без дополнительного завышения стоимости жилья", - объяснил ЦБ.

Риски увеличения долговой нагрузки ипотечных заемщиков будут ограничены уже действующими макропруденциальными надбавками, отмечает регулятор.

Чтобы ипотечные кредиторы смогли лучше адаптироваться к изменению рыночных условий, Банк России рассматривает возможность отказа от ограничения ПСК в ипотеке на постоянной основе.

Для прочих продуктов кредитных организаций и всех займов микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов (в том числе сельскохозяйственных) и ломбардов ограничение ПСК сохраняется.

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