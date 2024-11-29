ЦБ РФ сохранил макролимиты по потребкредитам

При этом Банк России снизил надбавки к коэффициентам риска по ним

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Банк России сохранил на I квартал 2025 года значения макропруденциальных лимитов (МПЛ) по необеспеченным потребительским кредитам на уровне IV квартала 2024 года, говорится в сообщении ЦБ.

ЦБ отмечает, что действие макропруденциальных ограничений улучшает стандарты кредитования - доля выдаваемых необеспеченных потребительских кредитов с ПДН более 50% снизилась с 63% в IV квартале 2022 года до 28% в III квартале 2024 года (в портфеле - с 64% до 49%). При этом опережающие индикаторы (доля просроченных на 30 дней кредитов через месяц с момента выдачи) показывают стабилизацию качества кредитов после некоторого ухудшения в начале 2024 года.

"Сохранение текущих значений МПЛ на I квартал 2025 года будет способствовать дальнейшему переходу к более сбалансированной структуре задолженности по потребительским кредитам и займам, предотвращению угрозы закредитованности граждан, снижению рисков банков и МФО и в результате повышению финансовой стабильности", - говорится в релизе.

При этом Банк России снизит со 2 декабря надбавки к коэффициентам риска по потребкредитам.

ЦБ отмечает, что с момента принятия решения о повышении надбавок в июне 2024 года (вступили в силу с 1 сентября) ключевая ставка выросла на 5 процентных пунктов (п.п.). "В условиях роста процентных ставок для заемщиков с тем же уровнем кредитного риска банки увеличивают ПСК из-за удорожания фондирования. В связи с этим матрица надбавок, дифференцированных по уровню ПСК, становится более жесткой", - подчеркивает регулятор.

Банк России решил скорректировать матрицу надбавок к коэффициентам риска по потребкредитам со 2 декабря для того, чтобы в условиях более высоких ставок банки могли предоставлять кредиты без дополнительной нагрузки на капитал.

Рост портфеля необеспеченных потребительских кредитов замедлился под действием жесткой денежно-кредитной и контрциклической макропруденциальной политики: месячный прирост снизился с уровня 2% в мае - июне 2024 года до 1,3-1,4% в июле - августе, составил 0,7% в сентябре и стал отрицательным (-0,3%) в октябре.

Наибольшее замедление, по данным ЦБ, произошло в сегменте кредитов наличными - за III квартал 2024 года задолженность по этим кредитам увеличилась на 0,5% (за II квартал - на 4,7%). В то же время по кредитным картам продолжился быстрый рост - 12% (за II квартал - 9%). Значимая часть прироста связана с тем, что граждане увеличили использование лимитов по ранее выданным кредитным картам.