ЦБ временно отменит лимит полной стоимости кредита по кредитным картам

Банки проинформированы о недопустимости некорректных практик расчета ПСК

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России решил с 1 января по 31 марта 2025 года не ограничивать для кредитных организаций полную стоимость кредита (ПСК) по кредитным картам, сообщила пресс-служба регулятора.

Это решение ЦБ принял из-за некорректной практики расчета ПСК по картам рядом крупных банков, на которые приходится основной объем выдач. Так, среднерыночное значение ПСК за III квартал 2024 года оказалось заниженным. Оно служит базой расчета для установления предельного уровня ПСК на I квартал 2025 года.

"Это ограничение могло бы привести к сокращению доступности карт для граждан", - считает регулятор.

ЦБ проинформировал банки о недопустимости таких практик, также направил в кредитные организации предписания о необходимости оперативно устранить нарушения и перейти на корректную методику расчета ПСК.

Низкие процентные ставки по кредитным картам, действующие в промопериод, не могут использоваться как база для расчета ПСК, подчеркивает регулятор. "Некоторые банки предлагают по кредитным картам промопериод с минимальными ставками, по истечении которого ставки для клиентов существенно возрастают. Банк России выявил, что при этом отдельные банки рассчитывают ПСК исходя из ставок, действующих в промопериод", - отметил ЦБ.

Такой расчет ПСК противоречит нормам законодательства и вводит заемщиков в заблуждение, подчеркнул регулятор. Кредитору следует определять полную стоимость кредита исходя из максимальных платежей заемщика, действующих вне промопериода, отметил ЦБ.

Банк России обычно вводит мораторий на применение ПСК в случае существенного изменения рыночных условий, влияющих на этот показатель, в том числе рыночных ставок, если ценообразование кредитных продуктов подстраивается с лагом.

По большинству категорий кредитов ужесточение денежно-кредитных условий оперативно нашло отражение в рыночной стоимости, и допустимого законом отклонения достаточно, чтобы кредитование не останавливалось, подчеркнул Банк России.

Ограничение ПСК (292% годовых или 1/3 превышения над среднерыночным значением двумя кварталами ранее) сохранено для прочих кредитов, за исключением ипотечных потребительских кредитов на покупку (строительство) жилья или земельного участка, и всех займов микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов (в том числе сельскохозяйственных) и ломбардов.