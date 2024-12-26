Поиск

Отгрузки дизтоплива на внутренний рынок РФ выросли в 2024 году почти на 6%

Поставки бензина увеличились на 2%, сообщило Минэнерго России

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Отгрузки дизельного топлива на внутренний рынок РФ выросли в 2024 году по сравнению с 2023 годом почти на 6%, автомобильных бензинов - на 2%, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минэнерго.

Комментируя вопрос о влиянии практики временного запрета на экспорт бензинов на топливный рынок страны, представитель ведомства отметил: "Временный запрет экспорта позволил дополнительно насытить внутренний рынок предложением и не допустить резких скачков цен как в рознице, так и в опте. Точечное использование ограничительных мер позволяет в ручном режиме найти баланс между наполнением рынка и загрузкой нефтепереработки. На фоне насыщения рынка и необходимости сохранения загрузки НПЗ в зимний сезон было принято решение о снятии запрета на экспорт бензина для производителей. При этом для непроизводителей запрет продолжает действовать до конца января 2025 года. Эта мера позволит поддержать нефтепереработку без рисков для снабжения внутреннего рынка".

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что власти рассчитывают в будущем отказаться от применения таких инструментов, как ограничение экспорта нефтепродуктов. "Я уверен, что мы меньше будем применять такие инструменты, как запреты или открытие вывоза на экспорт. Все-таки это достаточно не рыночный инструмент. Мы при достаточном производстве бензина будем пользоваться рыночными инструментами", - сказал он.

Вице-премьер напомнил, что в ближайшие несколько лет в России заработают новые мощности по производству бензина, что позволит сбалансировать ситуацию на рынке. До этого момента могут вводиться новые ограничения: "Все зависит от ситуации на рынке".

Александр Новак Минэнерго РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ВТБ в ноябре увеличил прибыль по МСФО втрое

ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Гарант-инвест"

ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Гарант-инвест"

ЦБ вводит мораторий на применение ограничения ПСК по потребкредитам на I кв. 2025 г.

ЦБ вводит мораторий на применение ограничения ПСК по потребкредитам на I кв. 2025 г.

ФАС проверит логистику ряда продуктов в крупнейших торговых сетях

ФАС проверит логистику ряда продуктов в крупнейших торговых сетях

Сливочное масло в РФ с начала года подорожало на 35,2%

Сливочное масло в РФ с начала года подорожало на 35,2%

Инфляция в РФ с 17 по 23 декабря составила 0,33%, годовая ускорилась в район 9,6%

Клиенты Сбербанка с начала года вложили в золото 78,4 млрд рублей

"Трансмашхолдинг" станет партнером "Росатома" и Шишкарева в группе "Дело"

"Мосбиржа" запустит утренние торги на фондовом и срочном рынках 27 января

"Мосбиржа" запустит утренние торги на фондовом и срочном рынках 27 января

Москва удвоит количество учащихся в колледжах

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2072 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне11 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5598 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии132 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });