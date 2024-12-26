Отгрузки дизтоплива на внутренний рынок РФ выросли в 2024 году почти на 6%

Поставки бензина увеличились на 2%, сообщило Минэнерго России

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Отгрузки дизельного топлива на внутренний рынок РФ выросли в 2024 году по сравнению с 2023 годом почти на 6%, автомобильных бензинов - на 2%, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минэнерго.

Комментируя вопрос о влиянии практики временного запрета на экспорт бензинов на топливный рынок страны, представитель ведомства отметил: "Временный запрет экспорта позволил дополнительно насытить внутренний рынок предложением и не допустить резких скачков цен как в рознице, так и в опте. Точечное использование ограничительных мер позволяет в ручном режиме найти баланс между наполнением рынка и загрузкой нефтепереработки. На фоне насыщения рынка и необходимости сохранения загрузки НПЗ в зимний сезон было принято решение о снятии запрета на экспорт бензина для производителей. При этом для непроизводителей запрет продолжает действовать до конца января 2025 года. Эта мера позволит поддержать нефтепереработку без рисков для снабжения внутреннего рынка".

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что власти рассчитывают в будущем отказаться от применения таких инструментов, как ограничение экспорта нефтепродуктов. "Я уверен, что мы меньше будем применять такие инструменты, как запреты или открытие вывоза на экспорт. Все-таки это достаточно не рыночный инструмент. Мы при достаточном производстве бензина будем пользоваться рыночными инструментами", - сказал он.

Вице-премьер напомнил, что в ближайшие несколько лет в России заработают новые мощности по производству бензина, что позволит сбалансировать ситуацию на рынке. До этого момента могут вводиться новые ограничения: "Все зависит от ситуации на рынке".