РФ снимает запрет на экспорт бензина для производителей

Но для остальных продлевает запрет до конца января

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Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU -- Правительство РФ снимает запрет на экспорт бензинов для производителей нефтепродуктов, при этом для других поставщиков он продлен еще на месяц.

"Временный запрет на экспорт бензина, введенный до конца 2024 года, продлен по 31 января 2025 года. Ограничение не будет распространяться на поставки, осуществляемые непосредственными производителями нефтепродуктов. Соответствующее постановление правительства РФ подписано", - сообщила пресс-служба кабинета министров.

Решение принято для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, поддержания экономики нефтепереработки, противодействия "серому" экспорту автомобильного бензина, отмечено в сообщении.

С 1 сентября этого года действовал запрет на экспорт из РФ всех видов бензина. Исключение составляли поставки в страны ЕАЭС по межправсоглашениям и только для производителей, которые переработали свыше 1 млн т нефти в 2022 году. Запрет истекал 31 декабря, в начале ноября вице-премьер Александр Новак сообщил, что есть предложение его отменить досрочно. "Я поручил Минэнерго, чтобы они этот вопрос проработали и внесли необходимое предложение", - сказал Новак. Он подчеркивал, что речь идет только о 92-м бензине.

Позднее министр энергетики Сергей Цивилев сообщил, что Минэнерго уже направило в правительство предложения о снятии запрета на экспорт бензина. Как сообщали источники "Интерфакса", было рекомендовано с 1 декабря снять запрет только для производителей, по всем видам бензинов. При этом для всех экспортеров, не являющихся производителями, запрет было предложено продлить на всю зиму.

Между тем общественные организации, объединяющие представителей розничного ритейла, трейдеров и брокеров системы нефтепродуктообеспечения ("Российский топливный союз", "Ассоциация участников товарно-сырьевого рынка", "Ассоциация товарных брокеров") просили Новака отложить принятие решения о снятии запрета на экспорт бензинов до момента полного насыщения внутреннего рынка и увеличения объема биржевых продаж, обеспечивающего снижение ценовых биржевых индикаторов до уровня инфляции.