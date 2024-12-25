Новак заявил, что власти намерены в будущем отказаться от ограничения экспорта нефтепродуктов

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Власти рассчитывают в будущем отказаться от применения таких инструментов, как ограничение экспорта нефтепродуктов, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24".

"Я уверен, что мы меньше будем применять такие инструменты, как запреты или открытие вывоза на экспорт. Все-таки это достаточно не рыночный инструмент. Мы при достаточном производстве бензина будем пользоваться рыночными инструментами", - сказал он.

Вице-премьер напомнил, что в ближайшие несколько лет в России заработают новые мощности по производству бензина, что позволит сбалансировать ситуацию на рынке. До этого момента могут вводиться новые ограничения: "Все зависит от ситуации на рынке".