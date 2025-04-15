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Минэнерго РФ ожидает роста производства бензинов и ДТ в 2025 году

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Минэнерго ожидает роста производства бензинов и ДТ в России в 2025 году по сравнению с 2024 годом. Об этом заявил заместитель директора департамента нефтегазового комплекса ведомства Роман Кабаков, выступая на Евразийском нефтегазовом форуме.

"Поскольку статистика по производственным показателям у нас является закрытой, я могу вас лишь только уверить, что по этому году мы ожидаем с отраслью небольшой рост в производстве как бензина автомобильного, так и дизельного топлива по сравнению с уровнем прошлого года. Но точную цифру вам раскрыть, к сожалению, не могу. Учитывая, что, по экспертным оценкам, объем потребления на внутреннем рынке в этом году автомобильного бензина и дизтоплива будет примерно на уровне, как и в прошлом году, это означает, что наш рынок остается профицитным. И это создает некую дополнительную защиту рынку на случай возникновения ситуаций с изменением структуры спроса и изменением спроса", - сказал он.

Также Кабаков отметил хорошие результаты биржевых торгов топливом в первом квартале: "Мы видим, что компании продают хороший объем топлива на бирже с большим повышением по году. Если исходить из данной динамики, если данная тенденция сохранится, то вполне вероятно, что по итогу этого года мы достигнем очередного локального максимума объема биржевой реализации нефтепродуктов".

Со ссылкой на экспертные оценки представитель Минэнерго подчеркнул, что рынок полностью обеспечен топливом в необходимых объемах, ценовая ситуация - стабильная как в опте, так и в рознице.

"Те ремонты на НПЗ, которые внепланово случились в первом квартале этого года по независящим от самих заводов причинам, они в принципе не оказали влияния на внутренний рынок. Ну и это никак не скажется на отклонении в производственных показателях по итогу этого года, на что мы в целом и рассчитываем", - добавил Кабаков.

Минэнерго РФ
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