ВТБ направит на строительство ВСМ Москва - Санкт-Петербург свыше 400 млрд руб.

Макет ВСМ на Петербургском международном экономическом форуме Фото: Валентин Антонов/ТАСС

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - ВТБ в составе синдиката российских банков примет участие в финансировании высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург, со своей стороны планирует предоставить более 400 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Финансовое закрытие проекта состоялось 20 декабря.

Проект предполагает строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург протяженностью 679 км и создание высокоскоростного подвижного состава. Его реализация подразумевает создание принципиально новой для РФ технологии в железнодорожном сегменте, в частности, появление специализированного сегмента машиностроения для производства высокоскоростных подвижных составов. Время в пути между городами составит 2 часа 15 минут.

"У ВТБ накоплен огромный опыт по финансированию и самостоятельной реализации масштабных инфраструктурных проектов, который будет применен и при финансировании строительства ВСМ", - заявил член правления ВТБ Виталий Сергейчук, чьи слова приводятся в релизе.

Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург предусмотрено транспортной стратегией РФ до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года. ВСМ Москва - Санкт-Петербург пройдет по территории шести субъектов Российской Федерации - городов федерального значения Москва и Санкт-Петербург, Ленинградской, Новгородской, Тверской и Московской областей.