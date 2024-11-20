Сбер направит более 2,3 трлн рублей на строительство ВСМ Москва-Петербург

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Более 2,3 трлн рублей направит Сбербанк на строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург, сообщила пресс-служба банка.

"Общий объем финансирования проекта составит 2,349 трлн рублей. Это крупнейшая концессия в Российской Федерации. У проекта очень интересная схема финансирования, которая предполагает привлечение более 75% средств за счет внебюджетных источников, а субсидии, предоставленные государством, будут возвращены в федеральный бюджет", - рассказал первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

В середине марта президент РФ Владимир Путин в режиме ВКС дал старт началу строительства первой в РФ высокоскоростной ж/д магистрали из Москвы до Санкт-Петербурга. Новая железная дорога пройдет по территориям шести субъектов страны: Москвы, Московской, Тверской, Новгородской, Ленинградской областей и Петербурга.

ВСМ Москва - Санкт-Петербург является приоритетным и наиболее проработанным на данный момент проектом по организации высокоскоростного железнодорожного сообщения в РФ. Глава Минтранса Виталий Савельев в феврале докладывал президенту, что для создания и эксплуатации магистрали потребуется в общей сложности более 2 трлн рублей, в том числе свыше 600 млрд рублей от государства, включая 580 млрд из ФНБ.

Реализация инвестпроекта предусматривает строительство железнодорожной линии протяженностью почти 680 км и запуск движения по ней со скоростью от 200 до 400 км/час. Таким образом, время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом сократится до 2 часов 15 минут.

Предполагается, что первая ВСМ может заработать в РФ к 2028 году. В начале июля было подписано концессионное соглашение о реализации проекта.