Конференция в Баку: результаты не бесспорные, но все же полезные

Замдиректора по научной работе ИМЭМО РАН им. Примакова член корреспондент РАН Станислав Жуков рассказал о спорах и компромиссах в ходе конференции по изменению климата

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Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - В Баку завершилась очередная Конференция ООН по изменению климата (СOP29) [она также называется Рамочная конвенция ООН об изменении климата 2024 года]. В ней приняли участие около 200 стран. Был подписан документ о выделении богатыми странами 300 млрд долларов в год на борьбу с потеплением.

Об итогах конференции нашему специальному корреспонденту Вячеславу Терехову рассказывает заместитель директора по научной работе ИМЭМО РАН имени Е.М. Примакова, член-корреспондент РАН Станислав Жуков.

Средств выделяют недостаточно

Корр.: Результаты работы конференции оцениваются по-разному. Одни выразили разочарование итогами, другие участники конференции считают, что хотя она и проходила в эмоциональной атмосфере, но несмотря на это, все же достигнуты определенные результаты: подписан документ о выделении богатыми странами 300 млрд долларов в год бедным на борьбу с изменением климата.

По Вашему мнению, каковы итоги работы этого объемного международного форума?

Жуков: Как всегда обсуждаемая повестка была насыщена и разнообразна, и сам саммит, как никогда прежде, действительно проходил в эмоционально накаленной атмосфере. Было много демаршей, взаимных обвинений и экзальтированных заявлений.

Главной темой COP29 было согласование так называемой новой коллективной количественной цели по климатическому финансированию. В переводе с международного жаргона речь идет об объеме финансирования, который развитые страны готовы начиная с 2025 г. ежегодно предоставлять развивающимся странам для проведения работ по борьбе с потеплением, а точнее говоря, по сокращению выбросов парниковых газов. А также на расходы по достижению социально-экономической адаптации к изменениям климата.

C позиций Глобального Юга, без получения финансовой, технологической и экспертной помощи для реализации этой важнейшей задачи развивавшиеся страны неспособны выполнять принимаемые на себя обязательства.

У этого вопроса есть своя история. Еще в 1992 г., когда страны обсуждали Рамочную конвенцию ООН об изменении климата (РКИК ООН), было согласовано, что развитые страны должны предоставить развивающимся финансовые ресурсы, чтобы помочь справиться с изменением климата. В 2009 г. на эти цели вплоть до 2024 г. было выделено 100 млрд долларов и было решено продолжать финансирование на этом уровне и дальше. Но сами развивающиеся страны на нынешней конференции СОР29 попытались увеличить необходимый объем ежегодного климатического финансирования к 2030 г. до 1,3 трлн долларов, из которых 600 млрд долларов должны поступать в виде грантов. Развитые страны соглашались на 250 млрд долларов. Жаркие споры вызвали необходимость продлить работу конференции.

Потребовалось вмешательство ООН, организовавшей закрытые консультации. Только утром в воскресенье, 24 ноября, было достигнуто компромиссное соглашение. Участники предпримут усилия с тем, чтобы к 2035 г. развивающиеся страны ежегодно получали на климатические цели как минимум 1,3 трлн долларов. При этом только 300 млрд долларов из этой гипотетической суммы будет поступать в виде двусторонних и многосторонних грантов и льготных кредитов в основном от правительств развитых стран. Остальное ожидается от частного сектора.

Недостаточность выделяемых ресурсов признают практически все. Многие развивающиеся страны и лоббистские экологические группы оценили компромисс как катастрофу. Опытные участники многих COP указывают, что выделение средств не гарантировано, так как в документе речь идет только об усилиях по их мобилизации.

Результат есть

Корр.: Получается СОР29 провалился?

Жуков: Результаты переговорного процесса на СОР29 логично рассматривать с известной долей реализма. Обещанные 300 млрд долларов лучше, чем прежние 100, даже с поправкой на инфляцию. И тем более лучше, чем ничего. Сам процесс диалога спасен, в следующем году можно вернуться к обсуждению климатических финансов. Но не в этом главное.

Главное, что действовавшему в непростой ситуации перекрестного давления и накаленной, порой откровенно враждебной эмоциональной атмосфере, председательству Азербайджана удалось не только достичь компромисса по климатическому финансированию, но и сильно продвинуть рациональную глобальную климатическую повестку. Главными итогами СОР29 стали: во-первых, усиление акцента на адаптации; во-вторых, прорыв в поддержке международной торговле углеродными единицами; в-третьих, новая инициатива по воде.

Корр.: Давайте по порядку. Начнем с адаптации.

Жуков: СОР29 продолжил заложенный в решениях СОР28 разворот в сторону адаптации (адаптация к изменению климата – это приспособление всех социально–экономических систем к ожидаемым климатическим изменениям – ИФ) Социально-экономическая адаптация признана столь же важной целью, как и митигация (сокращение выбросов парниковых газов – ИФ). К 2030 г. все страны должны подготовить национальные планы по адаптации. Глобальная финансовая система должна подстраиваться под потребности адаптации.

Договоренности по углеродным рынкам и пресной воде

Корр.: Вторым пунктом значится прорыв в поддержке международной торговли углеродами. Насущный вопрос.

Жуков: СОР29 войдет в историю благодаря достигнутым договоренностям по созданию углеродных рынков в рамках пунктов соответствующих статей Парижского соглашения по климату. Точнее говоря, на COP29 наконец-то согласовано, каким образом страны могут создавать, регистрировать и торговать углеродными единицами, избегая при этом двойного счета. Принципиально, что разблокирование одной из статей Парижского соглашения открывает возможности для участия в торговле углеродными единицами не только странам, но и компаниям.

Не идеализируя принятые решения и осознавая многие нерешенные практические трудности, следует подчеркнуть, что это открывает для всех стран возможности учесть потенциал углеродных рынков в новом раунде добровольно определяемых на национальном уровне климатических вкладов, которые должны быть представлены до февраля 2025 г. Но и это не все. Снятие барьеров для развития рынков углерода, рынков в строгом экономическом понимании этого слова, позволяет рассчитывать на формирование эффективной глобальной альтернативы идеолого-бюрократическим рынкам торговли разрешениями на выбросы парниковых газов.

Корр.: И наконец о разделе где говорится о роли воды.

Жуков: На СОР29 принята декларация "Вода для климатических действий". Вода связывает климат и биоразнообразие. Чистая вода является основой для здоровья человека и развития сельского хозяйства и продовольственных систем. Декларацию поддержали более пятидесяти стран и ведущие международные климатические организации. В частности, она призывает страны интегрировать водную политику в национально определяемые вклады по выбросам, национальные планы по адаптации и национальные стратегии по биоразнообразию. Как было образно отмечено, вода получила прописку в мировой климатической повестке. Теперь предстоят серьезные дискуссии. Например, является ли пресная вода глобальным общественным благом или рыночным ресурсом, который имеет свою цену?

Как будет участвовать бизнес?

Корр.: В решении о выделении финансовой помощи говорится и о роли бизнеса. Ясно, что без масштабного вовлечения бизнеса улучшения климата ожидать не следует.

Жуков: Полностью согласен. Как я уже сказал, разблокирование одной из статей Парижского соглашения по климату открывает международную торговлю углеродными единицами в том числе и для частных компаний. Бакинский саммит стал второй конференцией сторон, в которой активно участвовали представители крупнейших мировых нефтегазовых компаний. В Дубае в 2023 г. на СОP28 было продекларировано, что ископаемые топлива являются не помехой для энергетического перехода, а органической частью решения. Заслуживает самого пристального внимания обширное интервью президента ExxonMobil Даррена Вудса, данное в ходе CО29. Основной его посыл заключается в том, что переход от современной энергетической системы к низкоуглеродной требует значительных финансовых ресурсов. При этом энергетические компании должны защищать интересы своих акционеров, обеспечивая денежный поток и отдачу на вложенный капитал. Так устроен бизнес. Трюк в том, чтобы двигаться по пути энергоперехода, необходимо снизить стоимость технологий. Господдержка и стимулы используются в качестве катализатора процесса, но в конечном счете этот процесс должен подхватить рынок. Это то, что может стимулировать переход в каждой экономике по всему миру.

Итоги конференции для России

Корр.: Результатами форума довольны далеко не все страны участницы. Например, Индия считает выделенные средства "мизерной суммой" и не больше чем " оптической иллюзией". Кенийский представитель назвал решения "катастрофой для развивающего мира". Группа из 134 развивающихся стран потребовала увеличить сумму до 500 млрд долларов!

Как решения бакинского COP29 соотносятся с интересами России?

Жуков: Принятые принципиальные решения в целом соответствуют нашим интересам и выгодны для России. Дополнение к одной из статей Парижского соглашения по климату, безусловно, приведет к расширению международной торговли углеродными единицами. Для России, которая располагает значительными возможностями по предложению углеродных кредитов на основе поглощений парниковых газов природными системами, прежде всего лесами, это значимый момент. Развитие национального рынка углерода, совместимого с мировыми рынками, откроет возможности для привлечения инвестиций в природные экосистемы.

Резолюция по воде открывает перед Россией возможности стать одним из инициаторов глобальной повестки по маркетизации водных ресурсов. Особое значение имеет подтверждение важной роли так называемых переходных топлив в обеспечении энергетического перехода и энергетической безопасности. Понятно, что речь идет о природном газе. Хотя на настоящий момент остается неясным, получил ли этот документ необходимую поддержку всех сторон. Положительным также является усиление внимание к развитию ядерной энергетики. На СОР28 более 20 стран заявили о планах утроения мощностей в атомной генерации, на СОP29 список пополнился еще шестью странами.

Наконец, важно, что инициатива по формированию и имплементации глобальной климатической повестки СОР остается в руках дружественных России стран с близкими экономическими интересами. На СОР28 была образована двойка "ОАЭ–Бразилия" и тройка "ОАЭ–Бразилия– Азербайджан". Сотрудничество двойки и тройки позволяет поддерживать непрерывность развития климатической повестки, оно внесло вклад в работу CОР29.

Россия может продолжать активно участвовать в мировом климатическом диалоге и сделать вклад в подготовку юбилейного СОР30, который состоится в Бразилии в 2025 г.